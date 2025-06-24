ВИДЕО. Невероятно: Суарес оформил феноменальный проход и сделал счет 2:0
На 65-й минуте счет в матче Интер Майами – Палмейрас стал 2:0
24 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А между командами Интер Майами и Палмейрас.
Коллективы играют на стадионе Хард Рок в Майами-Гардес. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 65-й минуте цапли сделали счет 2:0. А точнее, феноменальный сольный проходил оформил именитый уругвайский форвард Луис Суарес.
Майами практически двумя ногами в плей-офф. В LIVE-таблице цапли идут первыми с семью очками, а для выхода из группы им хватит и ничьи.
ВИДЕО. Невероятно: Суарес оформил феноменальный проход и сделал счет 2:0
65' Luis Suarez TAKE A BOW!!👏— DAZN Football (@DAZNFootball) June 24, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/QxfdBJUYUL
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