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Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 05:31 | Обновлено 24 июня 2025, 05:32
103
0

ВИДЕО. Невероятно: Суарес оформил феноменальный проход и сделал счет 2:0

На 65-й минуте счет в матче Интер Майами – Палмейрас стал 2:0

24 июня 2025, 05:31 | Обновлено 24 июня 2025, 05:32
103
0
ВИДЕО. Невероятно: Суарес оформил феноменальный проход и сделал счет 2:0
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А между командами Интер Майами и Палмейрас.

Коллективы играют на стадионе Хард Рок в Майами-Гардес. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 65-й минуте цапли сделали счет 2:0. А точнее, феноменальный сольный проходил оформил именитый уругвайский форвард Луис Суарес.

Майами практически двумя ногами в плей-офф. В LIVE-таблице цапли идут первыми с семью очками, а для выхода из группы им хватит и ничьи.

ВИДЕО. Невероятно: Суарес оформил феноменальный проход и сделал счет 2:0

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Интер Майами Палмейрас видео голов и обзор Луис Суарес клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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