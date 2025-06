ВИДЕО. Невероятно: Суарес оформил феноменальный проход и сделал счет 2:0

24 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А между командами Интер Майами и Палмейрас.

Коллективы играют на стадионе Хард Рок в Майами-Гардес. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

На 65-й минуте цапли сделали счет 2:0. А точнее, феноменальный сольный проходил оформил именитый уругвайский форвард Луис Суарес.

Майами практически двумя ногами в плей-офф. В LIVE-таблице цапли идут первыми с семью очками, а для выхода из группы им хватит и ничьи.

