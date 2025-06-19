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  4. ВИДЕО. Гений! Шедевр: Месси забил крутой гол со штрафного в ворота Порту
Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 23:22 | Обновлено 19 июня 2025, 23:25
1870
5

ВИДЕО. Гений! Шедевр: Месси забил крутой гол со штрафного в ворота Порту

Лионель положил красивый мяч и вывел Интер Майами вперед на 54-й минуте матча КЧМ

19 июня 2025, 23:22 | Обновлено 19 июня 2025, 23:25
1870
5
ВИДЕО. Гений! Шедевр: Месси забил крутой гол со штрафного в ворота Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

19 июня проходит матч второго тура группы А клубного чемпионата мира 2025 между командами Интер Майами и Порту.

Коллективы играют на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 54-й минуте легендарный Лионель Месси оформил супергол со штрафного удара, положив мяч с левой ноги в правый угол ворот соперников.

Лео вывел цаплей вперед – 2:1. Майами уступал 0:1 по итогам первого тайма, но быстро оформил камбек на старте второй 45-минутки.

ВИДЕО. Гений! Шедевр: Месси забил крутой гол со штрафного в ворота Порту

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Лионель Месси видео голов и обзор Интер Майами Порту клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Victor673256ua
Прекрасний гол! Мессі це Мессі
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+5
roman75zpr
Для Месси - это обычный будничный гол)
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+4
mini.f
AndiM. Продолжает жаба душить по поводу Месси? Угомонись, не выставляй себя на посмешище среди болельщиков. Весь мир знает кто такой Месси, один ты на экскременты изводишся.... Не порть воздух на сайте...
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+1
AndiM
Ще один допінгіст, все життя на препаратах. Але барса відразу купила всіх кого треба.
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-5
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