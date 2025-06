19 июня проходит матч второго тура группы А клубного чемпионата мира 2025 между командами Интер Майами и Порту.

Коллективы играют на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 54-й минуте легендарный Лионель Месси оформил супергол со штрафного удара, положив мяч с левой ноги в правый угол ворот соперников.

Лео вывел цаплей вперед – 2:1. Майами уступал 0:1 по итогам первого тайма, но быстро оформил камбек на старте второй 45-минутки.

ВИДЕО. Гений! Шедевр: Месси забил крутой гол со штрафного в ворота Порту

