ВИДЕО. Гений! Шедевр: Месси забил крутой гол со штрафного в ворота Порту
Лионель положил красивый мяч и вывел Интер Майами вперед на 54-й минуте матча КЧМ
19 июня проходит матч второго тура группы А клубного чемпионата мира 2025 между командами Интер Майами и Порту.
Коллективы играют на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 54-й минуте легендарный Лионель Месси оформил супергол со штрафного удара, положив мяч с левой ноги в правый угол ворот соперников.
Лео вывел цаплей вперед – 2:1. Майами уступал 0:1 по итогам первого тайма, но быстро оформил камбек на старте второй 45-минутки.
ВИДЕО. Гений! Шедевр: Месси забил крутой гол со штрафного в ворота Порту
53' ARE YOU NOT ENTERTAINED? 🐐— DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025
Messi scores a GORGEOUS free kick goal and @InterMiami are now leading 2-1 versus @FCPorto!
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIAFCP pic.twitter.com/KvshKKFrrY
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