19 июня состоялся матч второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А между командами Интер Майами и Порту.

Поединок прошел на стадионе Мерседес Бенц в Атланте. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу американского клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клубный чемпионат мира 2025. 19 июня

Группа А. 2-й тур

Интер Майами (США) – Порту (Португалия) – 2:1 (матч продолжается)

Голы: Сеговия, 47, Месси, 54 – Саму, 8 (пен.)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Саму, 8 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:1 Сеговия, 47 мин.

46' GOLAZO ALERT! 😱

Segovia with a BEAUTY of a finish to put @InterMiamiCF back into the game!



46' GOLAZO ALERT! 😱

Segovia with a BEAUTY of a finish to put @InterMiamiCF back into the game!

ГОЛ! 2:1 Месси, 54 мин.