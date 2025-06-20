Камбек на КЧМ-2025: супергол Месси принес Интер Майами победу над Порту

19 июня состоялся матч второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А между командами Интер Майами и Порту.

Поединок прошел на стадионе Мерседес Бенц в Атланте. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу американского клуба.

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Первым на 8-й минуте отличился Саму Омордион. Испанский форвард реализовал пенальти. Драконы выиграли первый тайм и ушли на перерыв с минимальным гандикапом.

Но на старте второй 45-минутки подопечные Хавьера Маскерано оформили эффектный камбек. Вначале на 47-й отличился Теласко Сеговия, а уже на 54-й ворота португальской команды поразил легендарный Лионель Месси.

Месси забил в своей фирменном стиле. Лео отличился прямым ударом со штрафного, красиво положив мяч с левой ноги в сетку. Для Месси это уже 68-й гол со штрафного.

Месси провел все 90 минут на поле. Весь поединок также отыграли еще два экс-игрока Барселоны: Луис Суарес и Серхио Бускетс. А Жорди Альба вышел на замену на 79-й.

Сейчас Интер Майами занимает второе место в квартете с четырьмя очками. Столько же и у лидера Палмейраса, с котором цапли проведут очное противостояние в последнем туре группы. Порту с одним набранным пунктов идет на третьей позиции. Четвертая строчка у Аль-Ахли (также 1 балл).

Клубный чемпионат мира 2025. 19 июня

Группа А. 2-й тур

Интер Майами (США) – Порту (Португалия) – 2:1

Голы: Сеговия, 47, Месси, 54 – Саму, 8 (пен.)

Интер Майами: Оскар Устари, Марсело Вейгандт (Томас Авилес, 62), Максимилиано Фалькон, Иан Фрей (Фафа Пико, 79), Ноа Аллен, Бенхамин Кремаски, Серхио Бускетс, Теласко Сеговия (Федерико Редондо, 71), Луис Суарес, Лионель Месси, Тадео Альенде (Хорди Альба, 79)

Порту: Клаудиу Рамуш, Мартим Фернандеш (Гонсалу Боржеш, 59), Зе Педру, Иван Маркано (Дениз Гюль, 87), Франсишку Моура (Отавио, 87), Габриэль Вейга (Стефен Эустакиу, 59), Родригу Мора, Алан Варела (Вильям Гомес, 74), Фабиу Виейра, Жоау Мариу, Самуэль Омородион

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine