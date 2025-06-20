Что нужно Месси для плей-офф? Расклады в группе А КЧМ перед последним туром
Интер Майами после двух матчей набрал четыре очка и идет на 2-м месте после Палмейраса
19 июня состоялись матчи второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А.
Бразильский Палмейрас переиграл Аль-Ахли из Каира со счетом 2:0, а Интер Майами справился с Порту – 2:1. Победный гол для американской команды забил легендарный Лионель Месси, который отличился прямым ударом со штрафного.
Перед последним туром ситуация в квартете следующая: Палмейрас (4), Интер Майами (4), Порту (1), Аль-Ахли (1). Палмерайс опережает Майами благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных, по тому же критерию и Порту находится выше Аль-Ахли.
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В третьем туре Интер Майами проведет поединок против Палмейраса, а Порту встретится с Аль-Ахли.
Месси и компания даже в случае поражения от Палмейраса и победы Порту в игре с каирским коллективом все равно выйдет в плей-офф, поскольку первый критерий для распределения мест при равном количестве очков – результат очного матча.
В любом случае, кто-то из пары Палмейрас – Интер Майами точно будет в плей-офф. Интересными могут быть расклады при поражении Майами и победы Аль-Ахли, или при поражении Палмейраса и победы Порту.
Тогда судьба второй путевки будет решаться между командами, которые набрали по 4 очка и сыграли вничью 0:0 в очном поединке первого тура. Второй критерий для распределения мест – разница забитых и пропущенных.
Все результаты матчей группы А по окончанию двух туров:
- 15.06. 03:00. Аль-Ахли (Египет) – Интер Майами (США) – 0:0
- 16.06. 01:00. Палмейрас (Бразилия) – Порту (Португалия) – 0:0
- 19.06. 19:00. Палмейрас (Бразилия) – Аль-Ахли (Египет) – 2:0
- 19.06. 22:00. Интер Майами (США) – Порту (Португалия) – 2:1
Расписание матчей группы А в последнем туре
- 24.06. 04:00. Интер Майами (США) – Палмейрас (Бразилия)
- 24.06. 04:00. Порту (Португалия) – Аль-Ахли (Египет)
Таблица группы А перед последним туром
|FIFA Club World Cup Grp. A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Палмейрас
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2
|Интер Майами
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3
|Порту
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4
|Аль-Ахли Каир
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
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