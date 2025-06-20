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Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 00:50 | Обновлено 20 июня 2025, 00:51
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0

Что нужно Месси для плей-офф? Расклады в группе А КЧМ перед последним туром

Интер Майами после двух матчей набрал четыре очка и идет на 2-м месте после Палмейраса

20 июня 2025, 00:50 | Обновлено 20 июня 2025, 00:51
124
0
Что нужно Месси для плей-офф? Расклады в группе А КЧМ перед последним туром
Getty Images/Global Images Ukraine

19 июня состоялись матчи второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А.

Бразильский Палмейрас переиграл Аль-Ахли из Каира со счетом 2:0, а Интер Майами справился с Порту – 2:1. Победный гол для американской команды забил легендарный Лионель Месси, который отличился прямым ударом со штрафного.

Перед последним туром ситуация в квартете следующая: Палмейрас (4), Интер Майами (4), Порту (1), Аль-Ахли (1). Палмерайс опережает Майами благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных, по тому же критерию и Порту находится выше Аль-Ахли.

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В третьем туре Интер Майами проведет поединок против Палмейраса, а Порту встретится с Аль-Ахли.

Месси и компания даже в случае поражения от Палмейраса и победы Порту в игре с каирским коллективом все равно выйдет в плей-офф, поскольку первый критерий для распределения мест при равном количестве очков – результат очного матча.

В любом случае, кто-то из пары Палмейрас – Интер Майами точно будет в плей-офф. Интересными могут быть расклады при поражении Майами и победы Аль-Ахли, или при поражении Палмейраса и победы Порту.

Тогда судьба второй путевки будет решаться между командами, которые набрали по 4 очка и сыграли вничью 0:0 в очном поединке первого тура. Второй критерий для распределения мест – разница забитых и пропущенных.

Все результаты матчей группы А по окончанию двух туров:

  • 15.06. 03:00. Аль-Ахли (Египет) – Интер Майами (США) – 0:0
  • 16.06. 01:00. Палмейрас (Бразилия) – Порту (Португалия) – 0:0
  • 19.06. 19:00. Палмейрас (Бразилия) – Аль-Ахли (Египет) – 2:0
  • 19.06. 22:00. Интер Майами (США) – Порту (Португалия) – 2:1

Расписание матчей группы А в последнем туре

  • 24.06. 04:00. Интер Майами (США) – Палмейрас (Бразилия)
  • 24.06. 04:00. Порту (Португалия) – Аль-Ахли (Египет)

Таблица группы А перед последним туром

FIFA Club World Cup Grp. A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Палмейрас 2 1 1 0 2 - 0 4
2 Интер Майами 2 1 1 0 2 - 1 4
3 Порту 2 0 1 1 1 - 2 1
4 Аль-Ахли Каир 2 0 1 1 0 - 2 1
Полная таблица

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статистические расклады Интер Майами Палмейрас Аль-Ахли Каир Порту клубный чемпионат мира по футболу Лионель Месси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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