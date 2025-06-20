Что нужно Месси для плей-офф? Расклады в группе А КЧМ перед последним туром

19 июня состоялись матчи второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А.

Бразильский Палмейрас переиграл Аль-Ахли из Каира со счетом 2:0, а Интер Майами справился с Порту – 2:1. Победный гол для американской команды забил легендарный Лионель Месси, который отличился прямым ударом со штрафного.

Перед последним туром ситуация в квартете следующая: Палмейрас (4), Интер Майами (4), Порту (1), Аль-Ахли (1). Палмерайс опережает Майами благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных, по тому же критерию и Порту находится выше Аль-Ахли.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В третьем туре Интер Майами проведет поединок против Палмейраса, а Порту встретится с Аль-Ахли.

Месси и компания даже в случае поражения от Палмейраса и победы Порту в игре с каирским коллективом все равно выйдет в плей-офф, поскольку первый критерий для распределения мест при равном количестве очков – результат очного матча.

В любом случае, кто-то из пары Палмейрас – Интер Майами точно будет в плей-офф. Интересными могут быть расклады при поражении Майами и победы Аль-Ахли, или при поражении Палмейраса и победы Порту.

Тогда судьба второй путевки будет решаться между командами, которые набрали по 4 очка и сыграли вничью 0:0 в очном поединке первого тура. Второй критерий для распределения мест – разница забитых и пропущенных.

Все результаты матчей группы А по окончанию двух туров:

15.06. 03:00. Аль-Ахли (Египет) – Интер Майами (США) – 0:0

16.06. 01:00. Палмейрас (Бразилия) – Порту (Португалия) – 0:0

19.06. 19:00. Палмейрас (Бразилия) – Аль-Ахли (Египет) – 2:0

(Бразилия) – Аль-Ахли (Египет) – 2:0 19.06. 22:00. Интер Майами (США) – Порту (Португалия) – 2:1

Расписание матчей группы А в последнем туре

24.06. 04:00. Интер Майами (США) – Палмейрас (Бразилия)

24.06. 04:00. Порту (Португалия) – Аль-Ахли (Египет)

Таблица группы А перед последним туром