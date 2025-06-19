Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

19 июня, свою встречу второго тура группового раунда проведут Интер Майами и Порту. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер Майами

Американский клуб больше известен своими звездами, чем достижениями. Рекламу Интер Майами делает сам Лео Месси, а также владелец Дэвид Бекхэм. Своим классом команда не впечатляет, хоть здесь и играют ветераны самой Барселоны.

Турнир для команды начался неплохо, если брать итог встречи против Аль-Ахли, африканский гранд смотрелся лучше, поэтому нулевая ничья неплохой результат. Героем встречи стал вратарь Интера Устари, он получил самые высокие оценки, причем вполне заслуженно, на его счету 8 сэйвов, в том числе отраженный пенальти.

В МЛС команда идет только шестой в конференции, но учитывая схему проведения чемпионата, главная борьба будет в плей-офф, у Месси и компании здесь есть две игры в запасе, потенциально они могут подняться на вторую строчку.

Порту

«Драконы» в прошедшем сезоне не выигрывали титулов, но самое обидное, что даже не претендовали на титул в португальском первенстве, проиграв конкуренцию столичным Спортингу и Бенфики. В Лиге Европы пробились в плей-офф, но далеко не зашли, уступив Роме.

Старт на этом турнире не получился ярким, играли против бразильского Палмейраса, соперник смотрелся лучше, создал больше моментов, но матч завершился без забитых мячей – 0:0. Как и у Майами, лучшим игроком у Порту стал вратарь Клаудиу Рамос.

«Драконы» явно показали не свой лучший футбол, но вся борьба в группе еще впереди. Выход в плей-офф вполне выполнимое задание, но в предстоящем матче нужно играть на победу.

Прогноз

Вполне логично, что клубы не пересекались ранее, Интер Майами существует не так давно, к тому же команды играют на разных континентах. Европейский коллектив считается фаворитом, но у американской команды будут свои шансы.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Интер Майами – 4,41, ничья – 4,16, победа Порту – 1,7. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Жду сложного и непредсказуемого матча, который может завершиться с любым исходом. Поставлю здесь на обмен забитыми мячами за 1,62.