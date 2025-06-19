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Клубный чемпионат мира
Интер Майами
19.06.2025 22:00 - : -
Порту
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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 14:38 |
62
0

Интер Майами – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы А КЧМ-2025 19 июня в 22:00

19 июня 2025, 14:38 |
62
0
Интер Майами – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

19 июня состоится матч второго тура группы А клубного чемпионата мира 2025 между командами Интер Майами и Порту.

Поединок пройдет на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первой игре цапли сыграли вничью с Аль-Ахли Каир 0:0. С идентичным счетом завершилось противостояние Порт с Палмейрасом.

За Интер Майами выступает легендарный Лионель Месси. В составе также есть еще три экс-игрока Барселоны: Луис Суарес, Серхио Бускест и Жорди Альба. Коучем является Хавьер Маскерано, владельцем клуба – Дэвид Бекхэм.

Интер Майами – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Интер Майами – Порту
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Трансляция матча В эфире

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Интер Майами Порту смотреть онлайн Лионель Месси клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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