Интер Майами – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы А КЧМ-2025 19 июня в 22:00
19 июня состоится матч второго тура группы А клубного чемпионата мира 2025 между командами Интер Майами и Порту.
Поединок пройдет на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первой игре цапли сыграли вничью с Аль-Ахли Каир 0:0. С идентичным счетом завершилось противостояние Порт с Палмейрасом.
За Интер Майами выступает легендарный Лионель Месси. В составе также есть еще три экс-игрока Барселоны: Луис Суарес, Серхио Бускест и Жорди Альба. Коучем является Хавьер Маскерано, владельцем клуба – Дэвид Бекхэм.
Интер Майами – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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