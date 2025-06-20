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Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 13:26 | Обновлено 20 июня 2025, 13:27
277
0

«Мы еще живы». Тренер Интер Майами расхвалил подопечных после игры с Порту

Американская команда оформила победу со счётом 2:1

20 июня 2025, 13:26 | Обновлено 20 июня 2025, 13:27
277
0
«Мы еще живы». Тренер Интер Майами расхвалил подопечных после игры с Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Маскерано

Харьер Маскерано, главный тренер «Интер» Майами, поделился мыслями относительно победы над «Порту» во втором туре клубного чемпионата мира (2:1). Американская команда оформила первую победу на турнира, получив шанс выйти из группы.

«Прежде всего, я хочу поздравить игроков с той игрой, которую они продемонстрировали. Несмотря на результат, было приятно наблюдать, как они играли смело – и с мячом, и без него. Сегодня мы доказали, что можем соревноваться с любой командой в мире.

Если мы имеем план и держимся вместе, и если не боимся играть – мы способны конкурировать. То, как команда преодолела трудности поединка, оставаясь верной своей идентичности – это восхищает. Все оставались преданными нашему подходу и идее.

Каждый должен радоваться по-своему. Все прилагают усилия, чтобы этот клуб двигался вперед. Это означает, что мы еще живы. Мы подходим к третьему матчу с реальным шансом на выход из группы», – заявил Маскерано.

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клубный чемпионат мира по футболу Интер Майами Порту Хавьер Маскерано пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: Goal.com
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