«Мы еще живы». Тренер Интер Майами расхвалил подопечных после игры с Порту

Харьер Маскерано, главный тренер «Интер» Майами, поделился мыслями относительно победы над «Порту» во втором туре клубного чемпионата мира (2:1). Американская команда оформила первую победу на турнира, получив шанс выйти из группы.

«Прежде всего, я хочу поздравить игроков с той игрой, которую они продемонстрировали. Несмотря на результат, было приятно наблюдать, как они играли смело – и с мячом, и без него. Сегодня мы доказали, что можем соревноваться с любой командой в мире.

Если мы имеем план и держимся вместе, и если не боимся играть – мы способны конкурировать. То, как команда преодолела трудности поединка, оставаясь верной своей идентичности – это восхищает. Все оставались преданными нашему подходу и идее.

Каждый должен радоваться по-своему. Все прилагают усилия, чтобы этот клуб двигался вперед. Это означает, что мы еще живы. Мы подходим к третьему матчу с реальным шансом на выход из группы», – заявил Маскерано.