Короли штрафных. Впереди Месси остались только Жуниньо и Пеле

Очередной гол Лионеля Месси принес победу Интеру из Майами над Порту со счетом 2:1 в рамках клубного чемпионата мира.

Гол, забитый со штрафного, стал для Лионеля Месси 68-м в карьере. Только два игрока имеют большее количество забитых мячей прямыми ударами со штрафного: Жуниньо (77) и Пеле (70).

Десятка лучших исполнителей штрафных ударов выглядит следующим образом:

77 – Жуниньо

70 – Пеле

68 – Лионель Месси

66 – Роналдинью

66 – Виктор Легроталье

65 – Дэвид Бекхэм

64 – Криштиану Роналду

62 – Диего Марадона

62 – Зико

60 – Рональд Куман

Лионель Месси забил прямым ударом со штрафного уже в 12-м разном официальном турнире.