Короли штрафных. Впереди Месси остались только Жуниньо и Пеле
Как выглядит десятка лучших исполнителей штрафных ударов?
Очередной гол Лионеля Месси принес победу Интеру из Майами над Порту со счетом 2:1 в рамках клубного чемпионата мира.
Гол, забитый со штрафного, стал для Лионеля Месси 68-м в карьере. Только два игрока имеют большее количество забитых мячей прямыми ударами со штрафного: Жуниньо (77) и Пеле (70).
Десятка лучших исполнителей штрафных ударов выглядит следующим образом:
- 77 – Жуниньо
- 70 – Пеле
- 68 – Лионель Месси
- 66 – Роналдинью
- 66 – Виктор Легроталье
- 65 – Дэвид Бекхэм
- 64 – Криштиану Роналду
- 62 – Диего Марадона
- 62 – Зико
- 60 – Рональд Куман
Лионель Месси забил прямым ударом со штрафного уже в 12-м разном официальном турнире.
Jugadores con más goles de tiro libre en la historia 👇— Only Stats (@TheGoatStats) June 19, 2025
1️⃣Juninho Pernambucano 🇧🇷 77
2️⃣Pelé 🇧🇷 70
3️⃣LIONEL MESSI 🇦🇷 68 🆕
4️⃣Ronaldinho 🇧🇷 66
5️⃣Víctor Legrotaglie 🇦🇷 66
6️⃣David Beckham 🏴 65
7️⃣Cristiano Ronaldo 🇵🇹 64
8️⃣Diego Maradona 🇦🇷 62
9️⃣Zico 🇧🇷 62
🔟Ronald Koeman 🇳🇱 60#i… pic.twitter.com/fE6VXgEsvZ
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