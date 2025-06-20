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  4. Короли штрафных. Впереди Месси остались только Жуниньо и Пеле
Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 08:58 |
999
1

Короли штрафных. Впереди Месси остались только Жуниньо и Пеле

Как выглядит десятка лучших исполнителей штрафных ударов?

20 июня 2025, 08:58 |
999
1
Короли штрафных. Впереди Месси остались только Жуниньо и Пеле
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Очередной гол Лионеля Месси принес победу Интеру из Майами над Порту со счетом 2:1 в рамках клубного чемпионата мира.

Гол, забитый со штрафного, стал для Лионеля Месси 68-м в карьере. Только два игрока имеют большее количество забитых мячей прямыми ударами со штрафного: Жуниньо (77) и Пеле (70).

Десятка лучших исполнителей штрафных ударов выглядит следующим образом:

  • 77 – Жуниньо
  • 70 – Пеле
  • 68 – Лионель Месси
  • 66 – Роналдинью
  • 66 – Виктор Легроталье
  • 65 – Дэвид Бекхэм
  • 64 – Криштиану Роналду
  • 62 – Диего Марадона
  • 62 – Зико
  • 60 – Рональд Куман

Лионель Месси забил прямым ударом со штрафного уже в 12-м разном официальном турнире.

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Лионель Месси клубный чемпионат мира по футболу Интер Майами Порту статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Ну Пеле Мессі має випередити. А от до першого місця далеченько 
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