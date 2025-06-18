Факты победили эмоции: почему Тоттенхэм уволил Постекоглу?

Ангелос Постекоглу определенно войдет в историю «Тоттенхэма» после победы в Лиге Европы. При нем «шпоры» выиграли первый трофей за 17 лет и первый за 41 год еврокубок. Но на этом его история в северном Лондоне закончилась. Вскоре после завершения сезона «Тоттенхэм» объявил об увольнении австралийского специалиста, резко прервав его двухлетнее правление, которое изначально казалось многообещающим.

Мнения болельщиков разделились по этому вопросу. Обе стороны согласились с тем, что Постекоглу заслуживает уважения. Сторонника Энджа справедливо утверждают, что он сделал чуть ли не подвиг, учитывая, что клуб со столь богатой инфраструктурой ничего не выигрывал с 2008 года. Да и тогдашний Кубок лиги многие не воспринимают всерьез. Но есть и те, кто считает, что специалиста уволили справедливо. Трофей и выход в Лигу чемпионов – это хорошо, но есть и другие важные моменты.

«Шпоры» провели один из самых ошеломляющих сезонов в истории футбола. Наряду с успехом в Лиге Европы был провал в АПЛ, где лондонцы финишировали на 17-м месте – на расстоянии одной позиции от зоны вылета. Это был их худший результат в эпоху Премьер-лиги и худший с кампании 1976/77, когда они в последний раз вылетели из элитного дивизиона. Если бы не победа в Лиге Европы, сезон «Тоттенхэма» был бы катастрофическим. И то, в финале «шпоры» выглядели не очень убедительно даже против «Манчестер Юнайтед», который переживает один из худших периодов в своей истории.

Внутренняя кампания лондонцев была настолько унылой, что даже трофея, казалось, будет недостаточно, чтобы спасти Постекоглу. Еще до финала ЛЕ многие СМИ писали о том, что решение об увольнении специалиста уже было принято. Сторонники Энджа возненавидели Даниэля Леви за такое решение, но его можно понять. «Победа в Лиге Европы в минувшем сезоне является одним из величайших моментов в истории клуба, но мы не можем основывать свое решение лишь на эмоциях, связанных с этим триумфом», — говорилось в заявлении «Тоттенхэма».

Главные причины увольнения Постекоглу основывались на том утверждении, что команда перестала прогрессировать под его руководством. Становилось все меньше доказательств того, что с ним «шпоры» будут стабильно конкурентными в Англии. Футбол Энджа был успешным в Австралии, Японии и Шотландии, но его недостатки были выявлены в суровом мире высшего английского дивизиона. «Тоттенхэм» много атаковал и забивал под руководством Постекоглу. «Шпоры» забили 64 гола в прошлом сезоне – столько же, сколько и «Челси», занявший 4-е место, и больше, чем 12 других команд лиги. Но при этом они слишком легко пропускали голы и позволяли соперникам создавать моменты.

Только три команды, вылетевшие из Премьер-лиги, и «Вулверхэмптон» пропустили больше мячей в минувшей кампании АПЛ, чем «шпоры» (65). Исходя из оборонительных действий, они полностью заслужили финишировать на 17-м месте. Многие из тех идей, которых Постекоглу придерживался на протяжении всего своего пребывания в «Тоттенхэме», основывались на том, что футбол должен быть увлекательным. Ярким примером этого был матч Кубка лиги против «МЮ», в котором лондонцы победили со счетом 4:3, но чуть не упустили преимущество в 3 мяча.

Такой подход считался нормальным, пока «шпоры» побеждали. Во время 10-матчевого беспроигрышного старта сезона 2023/24 футбол Постекоглу считали глотком свежего воздуха для «Тоттенхэма» и всей АПЛ. Он завоевал себе множество поклонников среди болельщиков, которые устали смотреть прагматичный футбол Жозе Моуринью и Антонио Конте. Но когда соперники нашли способ побеждать лондонцев, а его тактика привела к падению результатов, Эндж все равно стоял на своем, отказываясь менять стиль игры команды, какими бы ни были обстоятельства. В итоге, это привело к большому количеству потерянных очков.

«Шпоры» оставались интересными на протяжении двух сезонов в Премьер-лиге. В матчах под руководством Постекоглу было забито в среднем 3,47 гола за игру (264 в 76 матчах), что является самым высоким показателем в истории АПЛ среди всех тренеров, которые провели 50 и более матчей. Однако в минувшей кампании «Тоттенхэм» стал не только развлекать, но и пугать. Лондонцы продолжали стабильно забивать, но так же стабильно и проигрывали. Они потерпели больше поражений (22), чем любая другая команда, избежавшая вылета из высшего дивизиона.

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Итоговое количество очков (38) стало самым низким показателем для «Тоттенхэма» в эпоху Премьер-лиги. В четырех других сезонах АПЛ они бы вылетели в Чемпионшип с такими показателями, а еще в трех сохранили бы прописку в элитном дивизионе только по разнице забитых и пропущенных мячей. «Шпорам» повезло, что вылетевшие в прошлом сезоне команды набрали рекордное низкое количество очков. Поняв, что вылет лондонцам все же не грозит, Постекоглу полностью сосредоточился на Лиге Европы, что он сам признал в конце сезона. Но это не значит, что результаты были бы гораздо лучше, если бы «Тоттенхэм» полноценно играл на 2 турнира.

Большую часть сезона Постекоглу жаловался на травмы. Нет сомнений в том, что многочисленные повреждения оказали большое влияние на результаты команды. В середине сезона «шпоры» постоянно играли неполным составом, и клуб признал в своем заявлении, что были смягчающие обстоятельства неудачи в АПЛ. Но есть также вопрос о том, не было ли настойчивое желание Энджа играть постоянно в свой высокоинтенсивный футбол одной из причин большого количества травм у игроков. Есть основания полагать, что у футболистов «Тоттенхэма» было больше физических нагрузок, чем у многих игроков из других команд.

«Шпоры» вошли в первую тройку команд Премьер-лиги по беговой работе (111,5 км за 90 минут), передвижениям без мяча (159/90) и попыткам прессинга в финальной трети поля (55,2/90). Поэтому вопросы о том, подходит ли футбол Постекоглу требованиям Премьер-лиги в сочетании с европейским графиком, сохранялись на протяжении всего сезона. В Лиге Европы Эндж все же был более гибким, но, как он сам признавал, выступления в еврокубках требуют другого подхода. В АПЛ специалист не хотел менять тактику, поэтому команда уставала и «ломалась» уже к середине сезона. С таким подходом «Тоттенхэм» становился легким соперником для контратакующих команд.

Если говорить проще, «шпоры» просто не могли идти в новый сезон с тренером, который полностью провалил внутреннюю кампанию. Если бы следующий сезон был хотя бы наполовину таким же плохим, как предыдущий, Энджа все равно бы уволили. Лондонцы сделали то, что не осмелился сделать «МЮ» после того, как Эрик тен Хаг выиграл Кубок Англии. А так, у команды будет новый тренер с полноценной предсезонкой, что очень важно с нынешним напряженным графиком.

«Совет директоров единогласно пришел к выводу, что в интересах клуба нужно провести перемены. После позитивного старта в сезоне 2023/24 мы набрали всего 78 очков в последних 66 матчах Премьер-лиги. Это привело к нашему худшему результату в АПЛ», — было сказано в заявлении «Тоттенхэма» после расставания с Постекоглу. В конце концов, клуб руководствовался данными, а не эмоциями после выигранного трофея, а с цифрами трудно спорить.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst