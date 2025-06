Определен лучший игрок матча Ульсан ХД – Мамелоди Сандауз

Ночью 18 июня был проведен поединок между клубами «Ульсан ХД» и «Мамелоди Сандауз» в первом туре группы F на клубном чемпионате мира.

Поединок на арене «Inter&Co Stadium» стартовал не вовремя из-за дождя и угрозы молнии.

Минимальную победу в матче одержал коллектив из ЮАР благодаря точному удару Икраама Райнерса на 51 минуте (1:0).

После финального свистка 29-летний нападающий был признан лучшим игроком матча.

ФОТО. Икраам Райнерс стал лучшим футболистом матча «Ульсан ХД» – «Мамелоди Сандауз»

One goal, one winner – Iqraam Rayners delivers for Mamelodi Sundowns, and that's why he deserved the #SuperiorPlayeroftheMatch award!#FIFACWC pic.twitter.com/vE6lH0fvN3