Первый клубный чемпионат мира запомнился грандиозным скандалом вокруг МЮ

Накануне в США стартовал очередной, уже 21-й по счету, розыгрыш клубного чемпионата мира (КЧМ) ФИФА. Нынешнее соревнование знаменательно тем, что проходит по обновленным правилам, а участие в нем принимают аж 32 команды со всех уголков земного шара. В частности, европейский континент представляют 12 клубов, среди которых два – английские, но к их числу не относится «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» в начале тысячелетия были сильнейшей командой Старого континента, выиграв в драматическом финале против «Баварии» Лигу чемпионов-1998/99. Это позволило МЮ завоевать путевку на первый, исторический, клубный чемпионат мира, розыгрыш которого состоялся с 5 по 14 января 2000 года на полях бразильских Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Обычно в начале января футболисты «Манчестер Юнайтед» привыкли к тренировкам при минусовых температурах, а также к подготовке к матчу третьего раунда Кубка Англии – старейшего футбольного соревнования в мире. Однако в начале 2000-го «красные дьяволы» оказались в непривычных для себя условиях, перебравшись в Бразилию, где в самом разгаре было лето. В итоге главная звезда того МЮ Дэвид Бекхэм красовался перед местной публикой на набережной Рио-де-Жанейро в элегантной белой майке, подчеркивающей его шикарную спортивную фигуру, но от него не отставали и другие.

Тедди Шерингем не уставал нырять в море вперед головой, Гари Невилл играл в пляжный волейбол вместе с посетителями легендарной Копакабаны, Марк Боснич дурачился тем, что подначивал Дуайта Йорка и Япа Стама в вопросе организации дружеских заплывов, как правило, опережая на финише как тринидадца, так и нидерландца. В общем, атмосфера внутри команды в «Манчестер Юнайтед» царила откровенно отпускная. По крайней мере, так все выглядело со стороны.

Фил Невилл, которому пришлось отвечать на вопросы прессы в отеле, где расквартировывались «красные дьяволы», поспешил успокоить фанатов, заявив банальное: «Мы не в отпуске». Однако бразильские журналисты то и дело атаковали главного тренера команды Алекса Фергюсона вопросами о том, достаточно ли серьезно англичане отнестись к новому турниру, на что шотландец не без раздражения не уставал отвечать одно и то же: «У вас складывается неправильное впечатление, если вы думаете в подобном направлении».

Что правда, вряд ли Фергюсон не мог осознавать того, насколько правы представители прессы, так как однажды, когда шотландец выглянул в окно из командного отеля, то увидел своего подопечного Ники Батта, пролетавшего где-то неподалеку на дельтаплане…

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Но если бразильские СМИ только лишь удивлялись такому откровенно наплевательскому отношению со стороны европейского гранда к новому турниру со столь громогласным названием, то вот их британские коллеги были просто потрясены всем происходящим в «Манчестер Юнайтед». Дело в том, что ради возможности поехать в Бразилию на первый в истории розыгрыш КЧМ «красные дьяволы» приняли решение сняться с розыгрыша Кубка Англии, хотя являлись на тот момент действующим обладателем трофея…

Шокированная Англия

Большинство популярных английских газет современности имеют славную историю и огромное количество материалов в архивах. Однако летом 1999 года, когда стало понятно, что «Манчестер Юнайтед» откажется от выступления в Кубке Англии ради возможности поехать основой на КЧМ в Бразилию, издание Daily Mirror вышло, пожалуй, с одной из наиболее странных передовиц в своей истории…

В статье, которая называлась: «Есть ли в Британии хоть кто-то, кто не считает, что «Манчестер Юнайтед» должен участвовать в Кубке?» и подавалась под лозунгом: «Спасите Кубок Англии», журналисты издания опросили 14 разных людей – от премьер-министра Великобритании Тони Блэра до ветерана Фолклендской войны – с целью узнать их мнение, создав таким образом, своего рода срез общественной позиции.

С тех пор над «Манчестер Юнайтед» до сих пор периодически посмеиваются недоброжелатели, вспоминая как наиболее титулованная на тот момент команда этого турнира отказалась от защиты титула ради возможности поехать на абсолютно непонятный в Великобритании турнир, созданный под эгидой ФИФА и ее коммерческих партнеров.

Впрочем, на самом деле, ситуация выглядела отнюдь не так просто, как могло бы показаться на первый взгляд, особенно на фоне беззаботно резвящихся на Копакабане игроков «Манчестер Юнайтед». Руководство «красных дьяволов» чувствовало, что должно было сдержать обещание поехать на первый КЧМ в Бразилию, чтобы в том числе не поставить в глазах боссов ФИФА в неприглядное положение Футбольную ассоциацию, которая тогда претендовала на проведение финальной части ЧМ-2006. Алекс Фергюсон и президент «Манчестер Юнайтед» Мартин Эдвардс, пользовавшийся тогда огромной популярностью у фанатов, пошли на очень непростое решение, снимаясь с Кубка Англии. К слову, впоследствии именно это решение послужило поводом для отставки Эдвардса, приведя к падению уважения к нему со стороны поклонников «красных дьяволов»…

Ситуация Lose/Lose

Как существует ситуация Win/Win, при которой от определенного решения выигрывают обе стороны, так есть и обратный случай, когда проигрывают все. Футбольная ассоциация так и не смогла заполучить право провести финальную часть ЧМ-2006, выбыв уже во втором раунде голосования, а «Манчестер Юнайтед»…

Алекс Фергюсон посчитал, что не имеет смысла просить о переносе кубкового матча на конец января из-за участия команды в КЧМ, так как был обеспокоен моральным выгоранием своих подопечных, главной задачей в сезоне для которых была победа в АПЛ.

«Мы не можем гнаться за всеми трофеями», – заявил шотландец. «Мы не способны играть в Кубке Англии и на турнире в Бразилии. Это было бы невозможно. Мы оказались в безвыходной ситуации. Критика, которую мы получили бы, если бы не поехали [на КЧМ], была бы невероятной – и да, это вам говорит шотландец!»

Футболисты «красных дьяволов» также были подавлены из-за необходимости выбирать между одним турниром и другим. Дэвид Бекхэм позднее говорил журналистам следующее: «Мы с нетерпением ждали поездки в Бразилию, так как очень хотели сыграть с клубами с других частей планеты. Но никто не был рад пропустить Кубок Англии. Было бы неправильно не защищать трофей. Возможно, нам могли бы дать своего рода абонемент на право прохода сразу в четвертый раунд, пока мы были в отъезде, я не знаю. Это должны были решать Футбольная ассоциация и клуб».

Что правда, в аспекте чемпионских амбиций «Манчестер Юнайтед» тогда абсолютно не пострадал. Сезон-1999/2000 команда Фергюсона завершила на первой строчке, обеспечив себе феноменальный 18-очковый отрыв от «Арсенала», завершившего чемпионат на втором месте. Однако от последствий решения пропустить Кубок Англии та команда, кажется, так и не оправилась…

Фергюсон назвал то решение катастрофой

Тот отказ «Манчестер Юнайтед» от участия в Кубке Англии нанес существенный имиджевый удар по турниру. С тех пор, всякий раз, когда кто-то удивляется, почему на кубковые матчи гранды английского футбола предпочитают выставлять резервные или полурезервные составы, всегда находится простое объяснение: чтобы не поступать так, как в 2000-м сделал МЮ.

Главный тренер «красных дьяволов» Алекс Фергюсон впоследствии признал, что решение отказаться от Кубка Англии ради КЧМ в Бразилии было настоящей катастрофой…

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон на КЧМ-2000 в Бразилии

«Для нас это оказалось катастрофой», – говорил Фергюсон. «Мы пошли на это, чтобы помочь Англии в проведении чемпионата мира, и такова была политическая ситуация. Я пожалел об этом, потому что мы не получили ничего, кроме ужасной критики за то, что не сыграли в Кубке Англии, хотя на самом деле это была вовсе не наша вина. Футбольная ассоциация и правительство посчитали, что участие в этом турнире поможет Англии в проведении чемпионата мира 2006 года. Было много неоправданной критики, но это был отличный двухнедельный перерыв».

Что правда, шотландец откровенно лукавил, говоря о теплых воспоминаниях о КЧМ в Бразилии. На самом деле, тот турнир завершился для его команды истинным унижением…

Нервы Бекхэма и «Фиаско да Гама»

Практически с самого момента прибытия «Манчестер Юнайтед» в Бразилию местная пресса начала подавать английскую команду как откровенно высокомерную, которая не оказывает должного уважения ни организаторам, ни самому новому турниру как таковому. Хотя в аэропорту Рио-де-Жанейро «красных дьяволов» встретили очень тепло, а болельщики «Фламенго» даже пообещали пламенно поддержать англичан на турнире, стремясь тем самым насолить своим главным врагам во внутреннем первенстве – «Васко да Гама», с которым «Манчестер Юнайтед» предстояло сыграть в группе В.

Но в первом же своем матче на турнире англичане допустили осечку – сыграли вничью 1:1 против мексиканской «Некаксы» в матче, где обе команды не смогли реализовать по пенальти, а Дуайт Йорк спас лицо для европейской команды лишь на 88-й минуте, сравняв счет с передачи Уле-Гуннара Сульшера. Справедливости ради, стоит отмечать, что матч против «Некаксы» «Манчестер Юнайтед» с 42-й минуты проводил в меньшинстве, так как удаление за жесткий фол против Хосе Милиана схлопотал Дэвид Бекхэм. Обозреватели даже вспомнили 1998 год, проведя аналогию с тем, как английский хавбек оставил в меньшинстве свою сборную на чемпионате мира в поединке с Аргентиной, причем, что любопытно, арбитром поединка с «Некаксой» был… аргентинец!

Для большинства было очевидным решение рефери удалить Бекхэма, однако Алекс Фергюсон после игры заявил, что не согласен с таким вердиктом судьи: «Это была ситуация 50/50, и они оба держали ноги в воздухе. Мексиканские игроки пытались спровоцировать Дэвида на удаление, и арбитр отреагировал на это. Это было особенно плохо, я не думаю, что мы увидим его [арбитра] во многих больших играх снова».

Своему боссу вторил и Дуайт Йорк, который пусть и сравнял счет в концовке, но ранее не реализовал пенальти по ходу матча: «Мы уже видим, что все здесь против нас».

Но настоящий провал случился с «Манчестер Юнайтед» уже во втором туре групповой стадии турнира. Этот матч в британской прессе назвали полной катастрофой для подопечных Фергюсона, так как «красные дьяволы» были разбиты бразильским «Васко да Гама» со счетом 3:1. Единственный мяч англичан забил Ники Батт уже в самой концовке игры, когда спастись от унизительного проигрыша у европейцев просто не было ни сил, ни возможностей. Два мяча в ворота МЮ в той игре положил знаменитый Ромарио, а еще один гол за «Васко» забил другой экс-форвард сборной Бразилии Эдмундо. В двух случаях из трех к пропущенным мячам англичанами привели ошибки опытного Гари Невилла, которого по ходу турнира, напомним, несколько раз замечали играющим в волейбол на пляже…

Интересно, что на трибунах во время матча МЮ против «Васко да Гама» фанаты бразильской команды вывесили провокативный, но, как показал результат поединка, абсолютно резонный баннер: «Англичане, вы создали футбол, а мы научим вас, как в него играть».

Уже после того поражения от «Васко да Гама», равно как и победы «Некаксы» в параллельном матче над австралийским «Саут Мельбурн» (3:1), стало ясно, что в финале «красных дьяволов» не будет, так как в решающий матч, согласно регламенту, выходили только победители групп А и В.

Более того, «Манчестер Юнайтед» в итоге оказался даже без возможности сыграть в поединке за третье место. В третьем туре англичане обыграли австралийцев (2:0), а «Некакса» проиграла «Васко да Гама» (1:2), благодаря чему именно мексиканцы финишировали вторыми по такому дополнительному показателю как лучшая разница забитых и пропущенных мячей…

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Алекс Фергюсон часть вины за провальное выступление на турнире в Бразилии возложил на… жару, но также, неожиданно для многих, публично раскритиковал Гари Невилла, хотя ранее откровенно выгораживал Бекхэма, получившего красную карточку в первом матче.

«Если бы мы пережили первые полчаса на этом солнце, я чувствовал, что все было бы в порядке», – заявил шотландец после поражения от «Васко да Гама». «К сожалению, человек, который обычно является самым надежным игроком в команде, допустил две ошибки, из-за которых мы и проиграли».

Позже сам Гари Невилл написал в своей автобиографии: «Это было, вероятно, худшее выступление за всю мою карьеру в «Юнайтед». Я был готов провалиться сквозь землю, и просто чтобы поднять себе настроение, после игры взял телефон, где обнаружил текстовое сообщение от Пола Скоулза, который вернулся в Англию, чтобы восстанавливаться от травмы. Он смотрел тот матч по телевизору. Его сообщение было таким: «Фиаско да Гама».

КЧМ без Юнайтед

Любопытно, что австралийский «Саут Мельбурн» на КЧМ в Бразилии в 2000 году тренировал Ангелос Постекоглу. Тогда этот специалист проиграл команде Фергюсона, хотя вряд ли мог претендовать на иной результат, учитывая полупрофессиональный статус своего клуба, однако впоследствии коуч получил шансы отомстить за то фиаско.

В сезоне-2024/25 «Тоттенхэм» под руководством Постекоглу четырежды обыграл «Манчестер Юнайтед», в том числе и в финале Лиги Европы (1:0). По этой причине «красные дьяволы» не примут участие в Лиге чемпионов-2025/26 и будут лишены шансов выиграть там, что также не даст им надежд поскорее попасть на следующий клубный чемпионат мира в 2029 году.

В 2000 году болельщикам «Юнайтед» фиаско на КЧМ в Бразилии показалось нелепой случайностью, произошедшей из-за недостаточной концентрации и настроя на выигрыш этого пробного турнира. Однако по прошествии двадцати пяти лет ситуация выглядит таким образом, что теперь «красные дьяволы» настолько отдалились от вершины мирового футбола, что могут только мечтать о возможности поехать на подобного рода соревнования. Все, что остается нынешнему «Манчестер Юнайтед» в заграничных поездках – это собирать деньги на товарищеских матчах против экзотических соперников, не более того…