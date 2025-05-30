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Товарищеские матчи
Гонконг
30.05.2025 15:00 – FT 1 : 3
Манчестер Юнайтед
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Англия
30 мая 2025, 17:23 | Обновлено 30 мая 2025, 18:01
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Финиш сезона. Ман Юнайтед обыграл сборную Гонконга во время турне по Азии

Чидо Оби оформил дубль, еще один гол забил Айден Хевен

30 мая 2025, 17:23 | Обновлено 30 мая 2025, 18:01
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Финиш сезона. Ман Юнайтед обыграл сборную Гонконга во время турне по Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

30 мая на стадионе «Гонконг Стэдиум» состоялся товарищеский матч между национальной сборной Гонконга и английским клубом «Манчестер Юнайтед».

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из Манчестера. Национальная команда Гонконга играла под руководством бывшего футболиста академии МЮ Эшли Вествуда.

Для капитана МЮ Бруну Фернандеша этот матч может стать последним в футболке клуба из-за возможного перехода в саудовский «Аль-Хиляль».

В составе «Красных дьяволов» отсутствовали некоторые ключевые игроки: Лисандро Мартинес, Кристиан Эриксен и Виктор Линделеф – из-за травм, а Гарри Магуайр, Андре Онана и Диогу Далот находились на спонсорском мероприятии в Индии.

В первом тайме хозяева открыли счет после ошибки вратаря Тома Хитона. Нападающий из Гонконга Джуниньо вывел хозяев поля вперед.

После перерыва главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим провел ряд замен, выпустив молодых игроков. Это дало результат: Чидо Оби сравнял счет, реализовав передачу от Мануэля Угарте, а затем Оби оформил дубль, выведя свою команду вперед после ассиста Мейсона Маунта.

На 90+4 минуте точку поставил Айден Хевен – еще один молодой талант «Юнайтед», забив третий гол и установив окончательный счет матча (3:1).

«Манчестер Юнайтед» реабилитировался после поражения от сборной ASEAN All-Stars со счетом 0:1. Матч против Гонконга позволил «Красным дьяволам» завершить азиатское турне на позитивной ноте.

Товарищеский матч. 30 мая 2025

Гонконг – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:3

Голы: Джуниньо, 19 – Оби, 50, 82, Хевен, 90+4

МЮ: Хитон (Баиндир, 46) – Фредриксон (Мунро, 46), Эванс (Хевен, 46), Куконки (Армер, 46, Твейтс, 74), Камасон (Диалло, 46), Каземиро (Флетчер, 27, Кольер, 46, Мурхаус, 74), Бруну Фернандеш (Маунт, 46), Амасс (Доргу, 46), Лейси (Коне, 27, Угарте, 46), Гарначо (Мейну, 46), Хойлунд (Оби, 46).

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим сборная Гонконга по футболу Чидо Оби-Мартин товарищеские матчи видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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