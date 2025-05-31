Аморим ответил на вопрос, сыграл ли Бруну Фернандеш последний матч за МЮ

Тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим ответил на вопросы о будущем Бруну Фернандеша, поскольку капитан МЮ продолжает быть предметом слухов относительно интереса со стороны саудовского клуба «Аль-Хиляль».

Капитан «красных» провел первый тайм в победном матче (3:1) против сборной Гонконга. Это был второй товарищеский матч МЮ после окончания сезона, при этом весь стартовый состав был заменен в перерыве.

Рубен повторил, что считает, что его соотечественник хочет остаться в клубе, в котором он блистал с момента присоединения в 2020 году и получил в этом месяце свою четвертую награду игроку года.

На вопрос, был ли это последний матч Бруну за «красных», Рубен Аморим ответил:

«Я так не думаю. Я точно не знаю. Никто не знает, но я так не думаю. Он видел, что мы предпринимаем некоторые действия, чтобы изменить все вещи. Думаю, это все, что он просит. Думаю, он хочет остаться. Он отказывает многим вещам, но выбрал то, что хочет побеждать. Думаю, он очень хороший и ему нужно играть в лучшей лиге мира».

Когда тренеру задали вопрос, может ли клуб позволить себе отказаться от выгодного предложения за капитана, Рубен заявил: «Да, мы можем найти другой способ заработать деньги».

Очевидно, Аморим поговорил с полузащитником о ситуации и повторил свою надежду и веру, что Бруну снова наденет капитанскую повязку, когда начнется сезон 2025/26:

«Конечно, я менеджер, я тренер. Иногда решение принимает игрок. Конечно, я говорю с ним. Я объясняю вещи, и у меня просто есть это чувство, когда ты разговариваешь с человеком, ты чувствуешь, хочет ли он остаться. Иногда после многих игр в этом сезоне он был очень разочарован, но он знает, что мы делаем. Чувство, которое у меня есть, каждый раз, когда я говорю с ним – он хочет продолжать играть за «Манчестер Юнайтед», это точно. Но никогда не знаешь наверняка».