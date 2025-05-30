30 мая 2025 года в 15:00 по киевскому времени на «Гонконг Стэдиум» состоится товарищеский матч между сборной Гонконга и английским клубом «Манчестер Юнайтед».

Это завершающий поединок послесезонного турне Красных Дьяволов по ​​Азии. Нескольким днями ранее «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение (0:1) от сборной ASEAN All-Stars в Малайзии.

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«Манчестер Юнайтед» стремится завершить турне на мажорной ноте. Главный тренер Рубен Аморим, учитывая усталость игроков после сезона, планирует дать шанс многим молодым футболистам.

Для капитана МЮ Бруна Фернандеша этот матч может стать последним в футболке клуба из-за возможного перехода в саудовский «Аль-Хиляль».

В составе Красных Дьяволов отсутствуют некоторые ключевые игроки: Лисандро Мартинес, Кристиан Эриксен и Виктор Линделеф из-за травм, а Гарри Магуайр, Андре Онана и Диогу Далот находятся на спонсорском мероприятии в Индии.

Национальная команда Гонконга, под руководством бывшего игрока академии МЮ Эшли Вествуда, стремится использовать этот матч как возможность продемонстрировать свои силы на международном уровне.

Гонконг – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция проводится клубным видеосервисом MUTV.

Стартовый состав Манчестер Юнайтед