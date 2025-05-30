0 мая на «Сокунпо» пройдет товарищеский матч, в котором национальная сборная Гонконга встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Гонконг

Команда все еще существует, хотя сейчас отображает времена, когда известный остров был под контролем Великобритании. Он уже достаточно давно возвращен Китаю, но с оговорками. Вот и сборная продолжает играть. Правда, на очень скромном уровне. Она никогда не пробивалась на чемпионаты мира. В середине прошлого века, правда, дважды получалось быть в топ-4 Кубка Азии – в 1956-м и 1964-м годах. Но потом пол века вообще не пробивались даже на этот турнир.

На прошлое континентальное первенство, в Катар, Гонконг все-таки отправился, впервые с 1968-го года. И был разбит всеми своими противниками, с общим счетом 1-7. Сейчас начинается новый отбор, и в нем в июне будет поединок с Индией. Стартовали в квалификации посредственно, ограничившись нулевой ничьей с Сингапуром.

«Манчестер Юнайтед»

Клуб продолжает пробивать дно – которое уже по счету после ухода сэра Алекса. Уже в прошлом сезоне хватало неудач, и в АПЛ, и в Лиге чемпионов, но в последний момент получилось исправиться, победив в Кубке Англии.

Тен Хаг даже сохранил пост, более того, получил неслабое усиление состава летом... И такие результаты показывал, что был уволен осенью. Вот только при Рубене Амориме все только ухудшились, и в итоге МЮ просто махнул рукой на внутренние турниры. Очевидно, португалец пытался провернуть фокус, что некогда удался Моуринью, компенсировав все победой в Лиге Европы. Но в ворота Онана курьезный гол влетел, а вот ван де Вен с «ленточки» мяч ухитрился вынести, и в итоге свой, аналогичный, триумф получил «Тоттенхэм». Рэтклифф уже отреагировал на провал, выставив на трансфер вообще всех игроков, включая Бруну Фернандеша. Так что понятно, в каком настроении опозорившиеся звезды отправятся на Восток.

Статистика личных встреч

Впервые английский гранд сыграет с этим соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу гостей. Но встреча в любом случае должна быть зрелищной – ехать так далеко ради скучного футбола не имеют смысла. Ставим на «тотал больше 3,0 забитых голов» (коэффициент – 1,65).

Прогноз Sport.ua Гонконг Манчестер Юнайтед Тотал больше 3,0 1,65 Сделать ставку

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