Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гонконг – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Товарищеские матчи
Гонконг
30.05.2025 15:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Товарищеские матчи
30 мая 2025, 10:46 | Обновлено 30 мая 2025, 11:09
101
0

Гонконг – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 30 мая в 15:00 по Киеву

30 мая 2025, 10:46 | Обновлено 30 мая 2025, 11:09
101
0
Гонконг – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

0 мая на «Сокунпо» пройдет товарищеский матч, в котором национальная сборная Гонконга встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Гонконг

Команда все еще существует, хотя сейчас отображает времена, когда известный остров был под контролем Великобритании. Он уже достаточно давно возвращен Китаю, но с оговорками. Вот и сборная продолжает играть. Правда, на очень скромном уровне. Она никогда не пробивалась на чемпионаты мира. В середине прошлого века, правда, дважды получалось быть в топ-4 Кубка Азии – в 1956-м и 1964-м годах. Но потом пол века вообще не пробивались даже на этот турнир.

На прошлое континентальное первенство, в Катар, Гонконг все-таки отправился, впервые с 1968-го года. И был разбит всеми своими противниками, с общим счетом 1-7. Сейчас начинается новый отбор, и в нем в июне будет поединок с Индией. Стартовали в квалификации посредственно, ограничившись нулевой ничьей с Сингапуром.

«Манчестер Юнайтед»

Клуб продолжает пробивать дно – которое уже по счету после ухода сэра Алекса. Уже в прошлом сезоне хватало неудач, и в АПЛ, и в Лиге чемпионов, но в последний момент получилось исправиться, победив в Кубке Англии.

Тен Хаг даже сохранил пост, более того, получил неслабое усиление состава летом... И такие результаты показывал, что был уволен осенью. Вот только при Рубене Амориме все только ухудшились, и в итоге МЮ просто махнул рукой на внутренние турниры. Очевидно, португалец пытался провернуть фокус, что некогда удался Моуринью, компенсировав все победой в Лиге Европы. Но в ворота Онана курьезный гол влетел, а вот ван де Вен с «ленточки» мяч ухитрился вынести, и в итоге свой, аналогичный, триумф получил «Тоттенхэм». Рэтклифф уже отреагировал на провал, выставив на трансфер вообще всех игроков, включая Бруну Фернандеша. Так что понятно, в каком настроении опозорившиеся звезды отправятся на Восток.

Статистика личных встреч

Впервые английский гранд сыграет с этим соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу гостей. Но встреча в любом случае должна быть зрелищной – ехать так далеко ради скучного футбола не имеют смысла. Ставим на «тотал больше 3,0 забитых голов» (коэффициент – 1,65).

Прогноз Sport.ua
Гонконг
30 мая 2025 -
15:00
Манчестер Юнайтед
Тотал больше 3,0 1,65 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Антальяспор – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Даяна Ястремская – Людмила Самсонова. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Элина Свитолина – Бернарда Пера. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
сборная Гонконга по футболу Манчестер Юнайтед товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
Футбол | 29 мая 2025, 12:44 6
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»

Бен Джейкобс – о поездке Мудрика во Вроцлав

Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
Бокс | 30 мая 2025, 07:40 1
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»

Легендарный боксер о спаррингах с Фьюри и Джошуа

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
Футбол | 29.05.2025, 21:59
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
Проблемы для Довбика. В Рому может перейти лучший бомбардир Серии А
Футбол | 30.05.2025, 09:51
Проблемы для Довбика. В Рому может перейти лучший бомбардир Серии А
Проблемы для Довбика. В Рому может перейти лучший бомбардир Серии А
ФИФА начала расследование из-за назначения Анчелотти в сборную Бразилии
Футбол | 30.05.2025, 10:20
ФИФА начала расследование из-за назначения Анчелотти в сборную Бразилии
ФИФА начала расследование из-за назначения Анчелотти в сборную Бразилии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
28.05.2025, 16:30 1
Футбол
Промоутер: «Он побьет Усика, это 100%, но не сейчас»
Промоутер: «Он побьет Усика, это 100%, но не сейчас»
29.05.2025, 00:25 1
Бокс
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
29.05.2025, 10:51 1
Футбол
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
28.05.2025, 22:01 33
Теннис
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
29.05.2025, 04:45 34
Футбол
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
29.05.2025, 07:37 1
Бокс
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
28.05.2025, 12:28 2
Футбол
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
28.05.2025, 17:15 53
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем