Саудовский гранд готов заплатить до 100 млн евро за топ-хавбека МЮ
Португальский полузащитник Бруну Фернандеш может перейти в «Аль-Хиляль»
Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш может в ближайшее время сменить клуб и перейти в саудовский «Аль-Хиляль».
По информации журналиста Бена Джейкобса, агент игрока Мигел Пинью на этой неделе посетил Эр-Рияд, где встретился с президентом «Аль-Хиляля» Фахадом бин Нафелем.
Переговоры, которые состоялись в отеле Four Seasons, длились до позднего вечера и были признаны источниками в саудовском клубе «продуктивными». «Аль-Хиляль» активно работает над усилением состава перед стартом Клубного чемпионата мира, и Бруну является главной трансферной целью.
По данным The Telegraph, чемпионы Саудовской лиги готовы заплатить за 30-летнего хавбека от 80 до 100 млн фунтов стерлингов. Контракт, предложенный игроку, рассчитан до лета 2028 года и предусматривает зарплату в 1 миллион фунтов в неделю – это в 4 раза больше, чем его текущая зарплата в «МЮ» (250 тысяч в неделю).
Бруну Фернандеш пока не дал окончательного ответа, но и не отказался от предложения. По данным саудовских источников, за последние два дня переговоры заметно активизировались. «Манчестер Юнайтед» не хочет терять своего капитана и пока не получал официального предложения от «Аль-Хиляля». Однако ближайшие дни могут стать решающими в определении будущего Бруну.
В сезоне 2024/25 Бруну Фернандеш провел 57 матчей за «Красных дьяволов» во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 2027 года.
Bruno Fernandes agent Miguel Pinho travelled to Saudi Arabia this week to meet with Al-Hilal and speak to president Fahad bin Nafel.— Ben Jacobs (@JacobsBen) May 29, 2025
Discussions, described by Hilal sources as "productive", took place at the Four Seasons in Riyadh, and talks ran late into the evening.
Hilal… pic.twitter.com/dvtMjGVqpU
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