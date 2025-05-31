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Англия
31 мая 2025, 05:47 | Обновлено 31 мая 2025, 06:01
181
0

Саудовский гранд готов заплатить до 100 млн евро за топ-хавбека МЮ

Португальский полузащитник Бруну Фернандеш может перейти в «Аль-Хиляль»

31 мая 2025, 05:47 | Обновлено 31 мая 2025, 06:01
181
0
Саудовский гранд готов заплатить до 100 млн евро за топ-хавбека МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш может в ближайшее время сменить клуб и перейти в саудовский «Аль-Хиляль».

По информации журналиста Бена Джейкобса, агент игрока Мигел Пинью на этой неделе посетил Эр-Рияд, где встретился с президентом «Аль-Хиляля» Фахадом бин Нафелем.

Переговоры, которые состоялись в отеле Four Seasons, длились до позднего вечера и были признаны источниками в саудовском клубе «продуктивными». «Аль-Хиляль» активно работает над усилением состава перед стартом Клубного чемпионата мира, и Бруну является главной трансферной целью.

По данным The Telegraph, чемпионы Саудовской лиги готовы заплатить за 30-летнего хавбека от 80 до 100 млн фунтов стерлингов. Контракт, предложенный игроку, рассчитан до лета 2028 года и предусматривает зарплату в 1 миллион фунтов в неделю – это в 4 раза больше, чем его текущая зарплата в «МЮ» (250 тысяч в неделю).

Бруну Фернандеш пока не дал окончательного ответа, но и не отказался от предложения. По данным саудовских источников, за последние два дня переговоры заметно активизировались. «Манчестер Юнайтед» не хочет терять своего капитана и пока не получал официального предложения от «Аль-Хиляля». Однако ближайшие дни могут стать решающими в определении будущего Бруну.

В сезоне 2024/25 Бруну Фернандеш провел 57 матчей за «Красных дьяволов» во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 2027 года.

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Бруну Фернандеш Аль-Хиляль Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу Бен Джейкобс
Николай Степанов Источник: Бен Джейкобс
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