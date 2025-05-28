Турне по Азии. МЮ проиграл товарищеский матч в Малайзии, фаны освистали

28 мая английская команда «Манчестер Юнайтед» потерпела поражение в товарищеском матче против сборной стран Юго-Восточной Азии (ASEAN All-Stars).

«Красные дьяволы» уступили со счетом 0:1 на стадионе «Букит Джалил» в Куала-Лумпуре. Единственный гол в матче забил капитан сборной Мьянмы Маунг Маунг Лвин после передачи австралийца Адриана Сегечича.

Этот матч, который был частью благотворительного турнира Maybank Challenge Cup, стал первым визитом «Манчестер Юнайтед» в Малайзию за последние 16 лет. На трибунах собралось более 72 тысяч зрителей, и они стали свидетелями очередного провала английского клуба после неудачного сезона.

Подопечные Рубена Аморима, среди которых были такие известные игроки, как Андре Онана, Гарри Магуайр, Каземиро и Расмус Хойлунд, нанесли 19 ударов по воротам соперника, однако не забили ни разу. «МЮ» был освистан фанатами после товарищеского матча.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведет 30 мая в Гонконге против национальной сборной Гонконга. Этот поединок станет последним во время азиатского турне клуба, которое должно принести клубу около £8 млн прибыли.

Товарищеский матч

Куала-Лумпур (Малайзия), 28 мая 2025

ASEAN All-Stars – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:0

Голы: Лвин Маунг Маунг, 71

Видеообзор матча

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