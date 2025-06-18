С пятой попытки аргентинский тренер победил на клубном чемпионате мира

В матче первого тура Клубного чемпионата мира аргентинский «Ривер Плейт» победил японскую «Ураву» со счетом 3:1.

Марсело Гальярдо стал первым аргентинским тренером, который одержал победу на Клубном чемпионате мира 2025 года.

До него четыре тренера из Аргентины не смогли победить в первом туре.

Статистика выступлений аргентинских тренеров в первом туре КЧМ:

Хавьер Маскерано («Интер» Майами, ничья с «Аль-Ахли»)

Диего Симеоне («Атлетико», поражение от ПСЖ)

Мартин Ансельми («Порту», ничья с «Палмейрасом»)

Мигель Анхель Руссо («Бока Хуниорс», ничья с «Бенфикой»)

Марсело Гальярдо («Ривер Плейт», победа на «Урава Ред Даймондз»)

Интересным фактом является то, что все 7 команд от Южной Америки не потерпели ни одного поражения в первом туре (3 победы и 4 ничьи).

Результаты команд из Южной Америки в первом туре КЧМ:

«Палмейрас» – «Порту» – 0:0

«Ботафогу» – «Сиэтл Саундерз» – 2:1

«Бока Хуниорс» – «Бенфика» – 2:2

«Фламенгу» – «Эсперанс» – 2:0

«Флуминенсе» – «Боруссия» – 0:0

«Ривер Плейт» – «Урава Ред Даймондз» – 3:1

«Монтеррей» – «Интер» Милан – 1:1

Three goals, three points for @RiverPlate ✅#FIFACWC — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 17, 2025