С пятой попытки аргентинский тренер победил на клубном чемпионате мира

В матче первого тура Клубного чемпионата мира аргентинский «Ривер Плейт» победил японскую «Ураву» со счетом 3:1.

Марсело Гальярдо стал первым аргентинским тренером, который одержал победу на Клубном чемпионате мира 2025 года.

До него четыре тренера из Аргентины не смогли победить в первом туре.

Статистика выступлений аргентинских тренеров в первом туре КЧМ:

Интересным фактом является то, что все 7 команд от Южной Америки не потерпели ни одного поражения в первом туре (3 победы и 4 ничьи).

Результаты команд из Южной Америки в первом туре КЧМ:

🐔🔝 MARCELO GALLARDO es el ÚNICO DT ARGENTINO que ganó en la primera fecha del #MundialdeClubes 2025:



🟰 Javier Mascherano empató vs. Al-Ahly.

❌ Diego Simeone perdió vs. PSG.

🟰 Martín Anselmi empató vs. Palmeiras.

🟰 Miguel Ángel Russo empató vs. Benfica. pic.twitter.com/dLwuPuC3i0