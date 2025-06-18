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Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 07:32 | Обновлено 18 июня 2025, 07:33
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С пятой попытки аргентинский тренер победил на клубном чемпионате мира

Под руководством Марсело Гальярдо «Ривер Плейт» отпраздновал победу на турнире

18 июня 2025, 07:32 | Обновлено 18 июня 2025, 07:33
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С пятой попытки аргентинский тренер победил на клубном чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура Клубного чемпионата мира аргентинский «Ривер Плейт» победил японскую «Ураву» со счетом 3:1.

Марсело Гальярдо стал первым аргентинским тренером, который одержал победу на Клубном чемпионате мира 2025 года.

До него четыре тренера из Аргентины не смогли победить в первом туре.

Статистика выступлений аргентинских тренеров в первом туре КЧМ:

  • Хавьер Маскерано («Интер» Майами, ничья с «Аль-Ахли»)
  • Диего Симеоне («Атлетико», поражение от ПСЖ)
  • Мартин Ансельми («Порту», ничья с «Палмейрасом»)
  • Мигель Анхель Руссо («Бока Хуниорс», ничья с «Бенфикой»)
  • Марсело Гальярдо («Ривер Плейт», победа на «Урава Ред Даймондз»)

Интересным фактом является то, что все 7 команд от Южной Америки не потерпели ни одного поражения в первом туре (3 победы и 4 ничьи).

Результаты команд из Южной Америки в первом туре КЧМ:

  • «Палмейрас» – «Порту» – 0:0
  • «Ботафогу» – «Сиэтл Саундерз» – 2:1
  • «Бока Хуниорс» – «Бенфика» – 2:2
  • «Фламенгу» – «Эсперанс» – 2:0
  • «Флуминенсе» – «Боруссия» – 0:0
  • «Ривер Плейт» – «Урава Ред Даймондз» – 3:1
  • «Монтеррей» – «Интер» Милан – 1:1
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Ривер Плейт клубный чемпионат мира по футболу Урава Ред Даймондс статистика Марсело Гальярдо
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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