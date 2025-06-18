С пятой попытки аргентинский тренер победил на клубном чемпионате мира
Под руководством Марсело Гальярдо «Ривер Плейт» отпраздновал победу на турнире
В матче первого тура Клубного чемпионата мира аргентинский «Ривер Плейт» победил японскую «Ураву» со счетом 3:1.
Марсело Гальярдо стал первым аргентинским тренером, который одержал победу на Клубном чемпионате мира 2025 года.
До него четыре тренера из Аргентины не смогли победить в первом туре.
Статистика выступлений аргентинских тренеров в первом туре КЧМ:
- Хавьер Маскерано («Интер» Майами, ничья с «Аль-Ахли»)
- Диего Симеоне («Атлетико», поражение от ПСЖ)
- Мартин Ансельми («Порту», ничья с «Палмейрасом»)
- Мигель Анхель Руссо («Бока Хуниорс», ничья с «Бенфикой»)
- Марсело Гальярдо («Ривер Плейт», победа на «Урава Ред Даймондз»)
Интересным фактом является то, что все 7 команд от Южной Америки не потерпели ни одного поражения в первом туре (3 победы и 4 ничьи).
Результаты команд из Южной Америки в первом туре КЧМ:
- «Палмейрас» – «Порту» – 0:0
- «Ботафогу» – «Сиэтл Саундерз» – 2:1
- «Бока Хуниорс» – «Бенфика» – 2:2
- «Фламенгу» – «Эсперанс» – 2:0
- «Флуминенсе» – «Боруссия» – 0:0
- «Ривер Плейт» – «Урава Ред Даймондз» – 3:1
- «Монтеррей» – «Интер» Милан – 1:1
Three goals, three points for @RiverPlate ✅#FIFACWC— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 17, 2025
🐔🔝 MARCELO GALLARDO es el ÚNICO DT ARGENTINO que ganó en la primera fecha del #MundialdeClubes 2025:— FÚTBOL Y MÁS FÚTBOL (@FutbolmasyFulbo) June 17, 2025
🟰 Javier Mascherano empató vs. Al-Ahly.
❌ Diego Simeone perdió vs. PSG.
🟰 Martín Anselmi empató vs. Palmeiras.
🟰 Miguel Ángel Russo empató vs. Benfica. pic.twitter.com/dLwuPuC3i0
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