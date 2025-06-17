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Клубный чемпионат мира
Ривер Плейт
17.06.2025 22:00 – FT 3 : 1
Урава Ред Даймондс
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Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 23:59 | Обновлено 18 июня 2025, 00:16
33
0

Ривер Плейт стартовал с победы над японцами на клубном чемпионате мира

Аргентинская команда одержала уверенную победу со счетом 3:1

17 июня 2025, 23:59 | Обновлено 18 июня 2025, 00:16
33
0
Ривер Плейт стартовал с победы над японцами на клубном чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский клуб «Ривер Плейт» уверенно стартовал на клубном чемпионате мира 2025.

Фавориты матча обыграли японскую команду «Урава Ред Даймондс» со счетом 3:1. Этот поединок первого тура КЧМ состоялся 17 июня на стадионе «Лумен Филд» в Сиэтле.

Аргентинцы контролировали игру большую часть встречи и реализовали свои моменты. За «Ривер Плейт» забили Факундо Колидио, Себастьян Дриусси и Максимильяно Меса. У японской команды с пенальти отличился Юсуке Мацуо.

В этой группе также играют итальянский «Интер» и мексиканский «Монтеррей».

Клубный чемпионат мира 2025

1-й тур, 17 июня 2025. Сиэтл (США)

Ривер Плейт (Аргентина) – Урава Ред Даймондс (Япония) – 3:1

Голы: Колидио, 12, Дриусси, 48, Меса, 74 – Мацуо, 58 (пен)

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Урава Ред Даймондз Ривер Плейт клубный чемпионат мира по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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