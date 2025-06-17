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Клубный чемпионат мира
Ривер Плейт
17.06.2025 22:00 - : -
Урава Ред Даймондс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 18:45 | Обновлено 17 июня 2025, 19:44
23
0

Ривер Плейт – Урава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура группы Е клубного чемпионата мира 2025

17 июня 2025, 18:45 | Обновлено 17 июня 2025, 19:44
23
0
Ривер Плейт – Урава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 17 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе Е между «Ривер Плейтом» и «Уравой Ред Даймондз».

Встречу примет «Лумен Филд» в Сиэтле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе с «Ривер Плейтом» и «Уравой Ред Даймондз» также находятся «Интер» и «Монтеррей».

Ривер Плейт – Урава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Ривер Плейт – Урава
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Трансляция матча В эфире

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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