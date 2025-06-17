17.06.2025 22:00 - : -
Клубный чемпионат мира17 июня 2025, 18:45 | Обновлено 17 июня 2025, 19:44
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Ривер Плейт – Урава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура группы Е клубного чемпионата мира 2025
17 июня 2025, 18:45 | Обновлено 17 июня 2025, 19:44
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Во вторник, 17 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе Е между «Ривер Плейтом» и «Уравой Ред Даймондз».
Встречу примет «Лумен Филд» в Сиэтле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В группе с «Ривер Плейтом» и «Уравой Ред Даймондз» также находятся «Интер» и «Монтеррей».
Ривер Плейт – Урава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Ривер Плейт – УраваСмотреть трансляцию
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