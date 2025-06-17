Во вторник, 17 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе Е между «Ривер Плейтом» и «Уравой Ред Даймондз».

Встречу примет «Лумен Филд» в Сиэтле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В группе с «Ривер Плейтом» и «Уравой Ред Даймондз» также находятся «Интер» и «Монтеррей».

Ривер Плейт – Урава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.