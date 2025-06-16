17 июня на «Люмен Филд» пройдет матч 1-го тура клубного чемпионата мира, в котором «Ривер Плейт» сыграет против «Урава Ред Даймондс». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Ривер Плейт»

Команда заслуженно воспринимается как аргентинский, впрочем, как латиноамериканский футбольный гранд. Вот только после «урожайного», в плане трофеев, 2023-го, прошлый год получился крайне скромным. Даже возвращение Гальярдо не помогло – фаворит оказался только пятым в итоговой турнирной таблице Аргентины.

Не получилось толком вернуться и в 2025-м году. В Апертуре клуб из Буэнос-Айреса был вторым в своей группе. Но потом уступил, пусть и только по пенальти, будущему триумфатору, «Пласенте». Где пока что дела обстоят все еще неплохо, это в Копе Либертадорес. Вот уж где получилось оправдать ожидание, набрав в итоге 12 очков и сумев за счет этого выиграть свой квартет в престижном турнире.

«Урава Ред Даймондз»

Клуб был создан еще в 1950-м году – настоящий старожил по меркам нынешнего азиатского футбола. Причем успешный, пусть даже чемпионский титул не получается снова выиграть после 1982-го года. Но при этом японцы собрали массу трофеев в кубковом формате. А в 2022-м году прибавили к этому и успех в азиатской Лиге чемпионов.

Сейчас подопечные Мацея Скоржи немного прибавили – что было несложно после тринадцатого места в прошлом сезоне. Сейчас есть все шансы зацепиться снова среди лидеров, и как минимум будут планировать отвоевать окончательно второе место. Победили в крайнем туре до поездки в США – 2-1 с «Йокогамой». Но до этого получалось выиграть только у одного противника из шести предыдущих в рамках Джей-Лиги.

Статистика личных встреч

Впервые у японцев будет шанс пободаться с одним из главных флагманов южноамериканского футбола.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что представитель Дальнего Востока сумеет тут создать настоящие проблемы для своего статусного соперника. При всех проблемах аргентинцев, но на турнире они стартуют с победы над андердогом группы (коэффициент – 1,6).