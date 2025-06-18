Ривер Плейт – Урава Ред Даймондс – 3:1. Клубный ЧМ. Видео голов и обзор
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Аргентинский клуб «Ривер Плейт» уверенно стартовал на клубном чемпионате мира 2025.
Фавориты матча обыграли японскую команду «Урава Ред Даймондс» со счетом 3:1. Этот поединок первого тура КЧМ состоялся 17 июня на стадионе «Лумен Филд» в Сиэтле.
Аргентинцы контролировали игру большую часть встречи и реализовали свои моменты. За «Ривер Плейт» забили Факундо Колидио, Себастьян Дриусси и Максимильяно Меса. У японской команды с пенальти отличился Юсуке Мацуо.
Клубный чемпионат мира 2025
1-й тур, 17 июня 2025. Сиэтл (США)
Ривер Плейт (Аргентина) – Урава Ред Даймондс (Япония) – 3:1
Голы: Колидио, 12, Дриусси, 48, Меса, 74 – Мацуо, 58 (пен)
Видео голов и обзор
События матча
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