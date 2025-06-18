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Клубный чемпионат мира
Ривер Плейт
17.06.2025 22:00 – FT 3 : 1
Урава Ред Даймондс
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Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 00:51 | Обновлено 18 июня 2025, 00:57
21
0

Ривер Плейт – Урава Ред Даймондс – 3:1. Клубный ЧМ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура клубного чемпионата мира

18 июня 2025, 00:51 | Обновлено 18 июня 2025, 00:57
21
0
Ривер Плейт – Урава Ред Даймондс – 3:1. Клубный ЧМ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский клуб «Ривер Плейт» уверенно стартовал на клубном чемпионате мира 2025.

Фавориты матча обыграли японскую команду «Урава Ред Даймондс» со счетом 3:1. Этот поединок первого тура КЧМ состоялся 17 июня на стадионе «Лумен Филд» в Сиэтле.

Аргентинцы контролировали игру большую часть встречи и реализовали свои моменты. За «Ривер Плейт» забили Факундо Колидио, Себастьян Дриусси и Максимильяно Меса. У японской команды с пенальти отличился Юсуке Мацуо.

Клубный чемпионат мира 2025

1-й тур, 17 июня 2025. Сиэтл (США)

Ривер Плейт (Аргентина) – Урава Ред Даймондс (Япония) – 3:1

Голы: Колидио, 12, Дриусси, 48, Меса, 74 – Мацуо, 58 (пен)

Видео голов и обзор

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Максимильяно Меса (Ривер Плейт).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Юсуке Мацуо (Урава Ред Даймондс).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Дриусси (Ривер Плейт).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Колидио (Ривер Плейт).
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Ривер Плейт клубный чемпионат мира по футболу Урава Ред Даймондс видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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