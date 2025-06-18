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Клубный чемпионат мира
Монтеррей
18.06.2025 04:00 – FT 1 : 1
Интер Милан
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Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 06:57 | Обновлено 18 июня 2025, 07:33
416
0

С голом Серхио Рамоса. Монтеррей и Интер разошлись миром в матче КЧМ

На гол ветерана ответил Лаутаро Мартинес

18 июня 2025, 06:57 | Обновлено 18 июня 2025, 07:33
416
0
С голом Серхио Рамоса. Монтеррей и Интер разошлись миром в матче КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Монтеррей и Интер сыграли вничью (1:1) в матче 1-го тура клубного чемпионата мира, который состоялся на стадионе Роуз Боул в Пасадене.

Счет открыл знаменитый Серхио Рамос. Для 39-летнего испанца этот гол стал особенным, это его первый мяч за Монтеррей на турнире.

Интер отыгрался на 42-й минуте, Лаутаро Мартинес реализовал голевой момент после ассиста Карлоса Аугусто. Матч завершился боевой ничьей (1:1).

В этой группе также выступают аргентинский Ривер Плейт и Урава Ред Даймондс из Японии (3:1 в первом туре).

Клубный чемпионат мира. 1-й тур, 18 июня 2025

Монтеррей (Мексика) – Интер (Италия) – 1:1

Голы: Серхио Рамос, 25 – Лаутаро Мартинес, 42

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Рамос (Монтеррей).
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Серхио Рамос Интер Милан Монтеррей клубный чемпионат мира по футболу Лаутаро Мартинес видео голов и обзор Карлос Аугусто
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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