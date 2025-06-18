С голом Серхио Рамоса. Монтеррей и Интер разошлись миром в матче КЧМ
На гол ветерана ответил Лаутаро Мартинес
Монтеррей и Интер сыграли вничью (1:1) в матче 1-го тура клубного чемпионата мира, который состоялся на стадионе Роуз Боул в Пасадене.
Счет открыл знаменитый Серхио Рамос. Для 39-летнего испанца этот гол стал особенным, это его первый мяч за Монтеррей на турнире.
Интер отыгрался на 42-й минуте, Лаутаро Мартинес реализовал голевой момент после ассиста Карлоса Аугусто. Матч завершился боевой ничьей (1:1).
В этой группе также выступают аргентинский Ривер Плейт и Урава Ред Даймондс из Японии (3:1 в первом туре).
Клубный чемпионат мира. 1-й тур, 18 июня 2025
Монтеррей (Мексика) – Интер (Италия) – 1:1
Голы: Серхио Рамос, 25 – Лаутаро Мартинес, 42
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