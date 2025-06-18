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Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 16:23 | Обновлено 18 июня 2025, 16:49
271
0

«Я всегда восхищался Миланом». Серхио Рамос потроллил Интер

Знаменитого защитника Монтеррея вдохновляли Арриго Сакки и Паоло Мальдини

18 июня 2025, 16:23 | Обновлено 18 июня 2025, 16:49
271
0
«Я всегда восхищался Миланом». Серхио Рамос потроллил Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Испанский защитник мексиканского «Монтеррея» Серхио Рамос после забитого гола и ничейного матча с «Интером» (1:1) на клубном чемпионате мира поделился своим уважением к итальянскому футболу.

Ветеран с улыбкой отметил, что именно легендарный «Милан» времен Арриго Сакки и Паоло Мальдини вдохновил его следить за Серией А.

Серхио Рамос: «Серию А я всегда смотрел и восхищался ею благодаря «Милану» под руководством Арриго Сакки, а затем и из-за Паоло Мальдини.

Мне повезло играть против великих итальянских футболистов – Буффона, Пирло и многих других.

Это всегда было удовольствием – противостоять итальянским командам, учитывая их историю и то, что они дают мировому футболу».

«Милан» является принципиальным соперником «Интера» в Италии, ведь команды представляют один город.

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Рамос (Монтеррей).
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Серхио Рамос Интер Милан Монтеррей клубный чемпионат мира по футболу Милан Арриго Сакки Паоло Мальдини Джанлуиджи Буффон Андреа Пирло
Николай Степанов Источник: Milan News
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