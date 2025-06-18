«Я всегда восхищался Миланом». Серхио Рамос потроллил Интер

Испанский защитник мексиканского «Монтеррея» Серхио Рамос после забитого гола и ничейного матча с «Интером» (1:1) на клубном чемпионате мира поделился своим уважением к итальянскому футболу.

Ветеран с улыбкой отметил, что именно легендарный «Милан» времен Арриго Сакки и Паоло Мальдини вдохновил его следить за Серией А.

Серхио Рамос: «Серию А я всегда смотрел и восхищался ею благодаря «Милану» под руководством Арриго Сакки, а затем и из-за Паоло Мальдини.

Мне повезло играть против великих итальянских футболистов – Буффона, Пирло и многих других.

Это всегда было удовольствием – противостоять итальянским командам, учитывая их историю и то, что они дают мировому футболу».

«Милан» является принципиальным соперником «Интера» в Италии, ведь команды представляют один город.