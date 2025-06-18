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Монтеррей
18.06.2025 04:00 – FT 1 : 1
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Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 07:23 | Обновлено 18 июня 2025, 07:33
218
0

Монтеррей – Интер – 1:1. Как забил Серхио Рамос. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура клубного чемпионата мира

18 июня 2025, 07:23 | Обновлено 18 июня 2025, 07:33
218
0
Монтеррей – Интер – 1:1. Как забил Серхио Рамос. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Монтеррей и Интер сыграли вничью (1:1) в матче 1-го тура клубного чемпионата мира, который состоялся на стадионе Роуз Боул в Пасадене.

Счет открыл знаменитый Серхио Рамос. Для 39-летнего испанца этот гол стал особенным, это его первый мяч за Монтеррей на турнире.

Интер отыгрался на 42-й минуте, Лаутаро Мартинес реализовал голевой момент после ассиста Карлоса Аугусто. Матч завершился боевой ничьей (1:1).

В этой группе также выступают аргентинский Ривер Плейт и Урава Ред Даймондс из Японии (3:1 в первом туре).

Клубный чемпионат мира. 1-й тур, 18 июня 2025

Монтеррей (Мексика) – Интер (Италия) – 1:1

Голы: Серхио Рамос, 25 – Лаутаро Мартинес, 42

Видео голов и обзор матча

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Рамос (Монтеррей).
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Серхио Рамос Интер Милан Монтеррей клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор Лаутаро Мартинес Карлос Аугусто
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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