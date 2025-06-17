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18 июня, свой стартовый матч на клубном чемпионате мира проведут Монтеррей и Интер. Встреча начнется в 04:00 по киевскому времени.

Монтеррей

На своем континенте Монтеррей считается опасным клубом, все-таки пять раз брали Лигу чемпионов. В последнем сезоне команда не впечатлила, заняв только седьмую строчку в чемпионате. Через плей-ин все-таки попали в плей-офф, где сыграли против сильной Толуки, обыграв дома соперника 3:2. В гостях Монтеррей получил лишнего игрока в середине первого тайма, но умудрился уступить 1:2, из-за чего вылетел, так как в турнире действовало правило выездного гола.

Из громких имен можно выделить бывшего нападающего Севильи Лукаса Окампоса и, конечно же, Серхио Рамоса, однако, известный в прошлом защитник Реала сейчас травмирован. Монтеррей не играл месяц, форма итак не впечатляла, а сейчас дела могут обстоять хуже, не думаю, что команда сможет выйти из группы, где еще играют Ривер Плейт и Урава.

Интер

Миланский клуб проводил этот сезон на солидном уровне, претендовал на трэбл, а в итоге ничего не выиграл. В Серии А стали вторыми, проиграв борьбу за чемпионство Наполи. Дошли до полуфинала Кубка Италии, где проиграли Милану по сумме двух матчей.

Все можно было компенсировать за счет победы в Лиге чемпионов, ведь Интер дошел до финала, потерпев от ПСЖ сокрушительное поражение со счетом 0:5. Было ощущение, что команду не хватило на весь сезон. Клуб покинул главный тренер Симоне Индзаги, который согласился на выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Предстоящий матч станет дебютом для нового наставника, Кристиана Киву, который заявлял в интервью, что Интер в последние годы поднял планку, которой надо соответствовать.

Прогноз

Клубы никогда не пересекались, да и возможности не было, учитывая, что они играют на разных континентах. Не сложно догадаться, что представитель Европы является фаворитом этой пары.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Монтеррей – 7,13, ничья – 5,07, победа Интера – 1,37. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, миланский клуб будет контролировать ход встречи и сможет взять три очка. Вполне рабочей выглядит ставка на успех Интера с форой -1 гол за 1,63.