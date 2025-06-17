18.06.2025 04:00 - : -
Клубный чемпионат мира17 июня 2025, 20:56 |
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Монтеррей – Интер Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура группы Е КЧМ-2025 18 июня в 04:00 по Киеву
17 июня 2025, 20:56 |
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18 июня состоится матч первого тура группы Е клубного чемпионата мира 2025 между командами Монтеррей и Интер Милан.
Поединок пройдет на стадионе Роузл Боул в городе Пасадена. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Монтеррей и Интер Милан в одном квартете выступают вместе с Ривер Плейт и Уравой.
Монтеррей – Интер Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.
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