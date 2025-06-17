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Клубный чемпионат мира
Монтеррей
18.06.2025 04:00 - : -
Интер Милан
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Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 20:56 |
42
0

Монтеррей – Интер Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура группы Е КЧМ-2025 18 июня в 04:00 по Киеву

17 июня 2025, 20:56 |
42
0
Монтеррей – Интер Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня состоится матч первого тура группы Е клубного чемпионата мира 2025 между командами Монтеррей и Интер Милан.

Поединок пройдет на стадионе Роузл Боул в городе Пасадена. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Монтеррей и Интер Милан в одном квартете выступают вместе с Ривер Плейт и Уравой.

Монтеррей – Интер Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.

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Монтеррей Интер Милан смотреть онлайн клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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