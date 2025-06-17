18 июня состоится матч первого тура группы Е клубного чемпионата мира 2025 между командами Монтеррей и Интер Милан.

Поединок пройдет на стадионе Роузл Боул в городе Пасадена. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Монтеррей и Интер Милан в одном квартете выступают вместе с Ривер Плейт и Уравой.

Монтеррей – Интер Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.