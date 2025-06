ВИДЕО. Четвертая ракетка мира бьет мячом в лицо Корентену Муте

Матч первого раунда на престижном турнире ATP 500 в Лондоне между четвертой ракеткой мира Тейлором Фритцем и квалифайером из Франции Корентеном Муте по накалу был достоен финала.

Зрители увидели три сета с двумя тай-брейками, 38 геймов и почти три часа зрелищного тенниса.

Француз, прошедший квалификационный отбор, нанес поражение третьему сеяному американскому теннисисту – 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5.

В конце матча на корте произошел курьезный момент. Когда счет дошел до десятого гейма третьего сета, Муте подавал на матч, но американец смог выйти на счет 15:40 на приеме. Ему необходимо было сделать брейк любой ценой, и Фритц в одном из розыгрышей рванул к сетке, успел отбить мяч, но случайно попал Корентену в лицо.

Француз рухнул на корт, не успев понять, что произошло. Впрочем обошлось без травмы, Корентен Муте пришел в себя, дожал именитого соперника и вышел в 1/8 финала.

ВИДЕО. Тейлор Фритц попадает мячом в лицо Корентену Муте

Ouch 🤕



Fritz tags Moutet at a pivotal point in the match - but the pair shake it off!#HSBCChampionships pic.twitter.com/urP8xhvClO