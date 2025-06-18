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  4. ВИДЕО. Четвертая ракетка мира бьет мячом в лицо Корентену Муте
ATP
18 июня 2025, 05:06 |
25
0

ВИДЕО. Четвертая ракетка мира бьет мячом в лицо Корентену Муте

Зрители увидели три сета с двумя тай-брейками, 38 геймов и почти три часа зрелищного тенниса

18 июня 2025, 05:06 |
25
0
ВИДЕО. Четвертая ракетка мира бьет мячом в лицо Корентену Муте
Getty Images/Global Images Ukraine. Корентен Муте

Матч первого раунда на престижном турнире ATP 500 в Лондоне между четвертой ракеткой мира Тейлором Фритцем и квалифайером из Франции Корентеном Муте по накалу был достоен финала.

Зрители увидели три сета с двумя тай-брейками, 38 геймов и почти три часа зрелищного тенниса.

Француз, прошедший квалификационный отбор, нанес поражение третьему сеяному американскому теннисисту – 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5.

В конце матча на корте произошел курьезный момент. Когда счет дошел до десятого гейма третьего сета, Муте подавал на матч, но американец смог выйти на счет 15:40 на приеме. Ему необходимо было сделать брейк любой ценой, и Фритц в одном из розыгрышей рванул к сетке, успел отбить мяч, но случайно попал Корентену в лицо.

Француз рухнул на корт, не успев понять, что произошло. Впрочем обошлось без травмы, Корентен Муте пришел в себя, дожал именитого соперника и вышел в 1/8 финала.

ВИДЕО. Тейлор Фритц попадает мячом в лицо Корентену Муте

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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