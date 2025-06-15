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Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 22:40 | Обновлено 15 июня 2025, 22:42
369
0

Игроки Баварии обновили несколько рекордов клубных чемпионатов мира

Коман, Олисе, Мюллер и Мусиала вошли в историю турнира

15 июня 2025, 22:40 | Обновлено 15 июня 2025, 22:42
369
0
Игроки Баварии обновили несколько рекордов клубных чемпионатов мира
Bundesliga. Майкл Олисе

В матче первого тура Клубного чемпионата мира «Бавария» сокрушила «Окленд Сити» со счетом 10:0.

Несколько игроков «Баварии» установили целый ряд рекордных достижений.

Майкл Олисе в составе Баварии забил гол в пятом матче подряд, а также отдал результативную передачу в шестом матче подряд. В последних 6-ти матчах на счету француза 6 голов при 7 результативных передачах.

  • «Хайденхайм»: ассист
  • «Майнц»: гол + ассист
  • «РБ Лейпциг»: гол + ассист
  • «Боруссия Менхенгладбах»: гол + ассист
  • «Хоффенхайм»: гол + ассист
  • «Окленд»: 2 гола + 2 ассиста

Кингсли Коман и Майкл Олисе стали 3-м и 4-м французскими игроками в истории Клубных чемпионатов мира, которые забили 2+ гола за матч. Первыми двумя были Николя Анелька («Реал», против «Коринтианса», 2000) и Андре-Пьер Жиньяк („Тигрес“, против «Ульсана», 2021).

Томас Мюллер забил свой 249-й и 250-й голы за Баварию во всех турнирах.

Томас Мюллер стал третьим самым возрастным автором гола на Клубных чемпионатах мира:

  • 37 лет и 127 дней – Хавьер Дзанетти
  • 35 лет и 361 день – Карим Бензема
  • 35 лет и 275 дней – Томас Мюллер

Джамал Мусиала стал первым игроком в истории Клубных чемпионатов мира, который сделал хет-трик, выйдя на замену.

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Бавария статистика клубный чемпионат мира по футболу Окленд Сити Кингсли Коман Майкл Олисе
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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