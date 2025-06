Игроки Баварии обновили несколько рекордов клубных чемпионатов мира

В матче первого тура Клубного чемпионата мира «Бавария» сокрушила «Окленд Сити» со счетом 10:0.

Несколько игроков «Баварии» установили целый ряд рекордных достижений.

Майкл Олисе в составе Баварии забил гол в пятом матче подряд, а также отдал результативную передачу в шестом матче подряд. В последних 6-ти матчах на счету француза 6 голов при 7 результативных передачах.

Кингсли Коман и Майкл Олисе стали 3-м и 4-м французскими игроками в истории Клубных чемпионатов мира, которые забили 2+ гола за матч. Первыми двумя были Николя Анелька («Реал», против «Коринтианса», 2000) и Андре-Пьер Жиньяк („Тигрес“, против «Ульсана», 2021).

Томас Мюллер забил свой 249-й и 250-й голы за Баварию во всех турнирах.

Томас Мюллер стал третьим самым возрастным автором гола на Клубных чемпионатах мира:

Джамал Мусиала стал первым игроком в истории Клубных чемпионатов мира, который сделал хет-трик, выйдя на замену.

