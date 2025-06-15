Игроки Баварии обновили несколько рекордов клубных чемпионатов мира
Коман, Олисе, Мюллер и Мусиала вошли в историю турнира
В матче первого тура Клубного чемпионата мира «Бавария» сокрушила «Окленд Сити» со счетом 10:0.
Несколько игроков «Баварии» установили целый ряд рекордных достижений.
Майкл Олисе в составе Баварии забил гол в пятом матче подряд, а также отдал результативную передачу в шестом матче подряд. В последних 6-ти матчах на счету француза 6 голов при 7 результативных передачах.
- «Хайденхайм»: ассист
- «Майнц»: гол + ассист
- «РБ Лейпциг»: гол + ассист
- «Боруссия Менхенгладбах»: гол + ассист
- «Хоффенхайм»: гол + ассист
- «Окленд»: 2 гола + 2 ассиста
Кингсли Коман и Майкл Олисе стали 3-м и 4-м французскими игроками в истории Клубных чемпионатов мира, которые забили 2+ гола за матч. Первыми двумя были Николя Анелька («Реал», против «Коринтианса», 2000) и Андре-Пьер Жиньяк („Тигрес“, против «Ульсана», 2021).
Томас Мюллер забил свой 249-й и 250-й голы за Баварию во всех турнирах.
Томас Мюллер стал третьим самым возрастным автором гола на Клубных чемпионатах мира:
- 37 лет и 127 дней – Хавьер Дзанетти
- 35 лет и 361 день – Карим Бензема
- 35 лет и 275 дней – Томас Мюллер
Джамал Мусиала стал первым игроком в истории Клубных чемпионатов мира, который сделал хет-трик, выйдя на замену.
𝗧𝗵𝗲 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 𝘁𝘄𝗼 𝘄𝗲𝗿𝗲 𝘀𝗼 𝗻𝗶𝗰𝗲, 𝗵𝗲 𝗵𝗮𝗱 𝘁𝗼 𝗱𝗼 𝗶𝘁 𝘁𝗵𝗿𝗶𝗰𝗲!— FC Bayern München (@FCBayern) June 15, 2025
Lupenreiner Hattrick von Jamal #Musiala! ⚽️⚽️⚽️
🌎 84' | #FCBACFC | 9-0 🏆 pic.twitter.com/n7RQre8nco
Bayern thrash Auckland City 10-0 in their Club World Cup opener. Jamal Musiala with a hat-trick And Thomas Muller got a brace taking his Bayern tally to 250 🎯#BayernMunich #bayernAuckland #ClubWorldCup pic.twitter.com/eITLgXGBbR— BIGKALLYUTD (@BigKallyUTD) June 15, 2025
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