Игроки Баварии обновили несколько рекордов клубных чемпионатов мира

В матче первого тура Клубного чемпионата мира «Бавария» сокрушила «Окленд Сити» со счетом 10:0.

Несколько игроков «Баварии» установили целый ряд рекордных достижений.

Майкл Олисе в составе Баварии забил гол в пятом матче подряд, а также отдал результативную передачу в шестом матче подряд. В последних 6-ти матчах на счету француза 6 голов при 7 результативных передачах.

«Хайденхайм»: ассист

«Майнц»: гол + ассист

«РБ Лейпциг»: гол + ассист

«Боруссия Менхенгладбах»: гол + ассист

«Хоффенхайм»: гол + ассист

«Окленд»: 2 гола + 2 ассиста

Кингсли Коман и Майкл Олисе стали 3-м и 4-м французскими игроками в истории Клубных чемпионатов мира, которые забили 2+ гола за матч. Первыми двумя были Николя Анелька («Реал», против «Коринтианса», 2000) и Андре-Пьер Жиньяк („Тигрес“, против «Ульсана», 2021).

Томас Мюллер забил свой 249-й и 250-й голы за Баварию во всех турнирах.

Томас Мюллер стал третьим самым возрастным автором гола на Клубных чемпионатах мира:

37 лет и 127 дней – Хавьер Дзанетти

35 лет и 361 день – Карим Бензема

35 лет и 275 дней – Томас Мюллер

Джамал Мусиала стал первым игроком в истории Клубных чемпионатов мира, который сделал хет-трик, выйдя на замену.

𝗧𝗵𝗲 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 𝘁𝘄𝗼 𝘄𝗲𝗿𝗲 𝘀𝗼 𝗻𝗶𝗰𝗲, 𝗵𝗲 𝗵𝗮𝗱 𝘁𝗼 𝗱𝗼 𝗶𝘁 𝘁𝗵𝗿𝗶𝗰𝗲!



Lupenreiner Hattrick von Jamal #Musiala! ⚽️⚽️⚽️



🌎 84' | #FCBACFC | 9-0 🏆 pic.twitter.com/n7RQre8nco — FC Bayern München (@FCBayern) June 15, 2025