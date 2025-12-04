Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кейн забил 25-й гол в сезоне за клуб и 30-й с учетом матчей сборной
Германия
04 декабря 2025, 11:26 |
Кейн забил 25-й гол в сезоне за клуб и 30-й с учетом матчей сборной

Кому забивал английский форвард?

Кейн забил 25-й гол в сезоне за клуб и 30-й с учетом матчей сборной
Getty Images/Global Images Ukraine

Гарри Кейн отличился 25-м голом за Баварию в сезоне 2025/26 во всех турнирах. К тому же, с учетом матчей сборной Англии, в активе нападающего уже 30 голов.

В победном матче 1/8 финала Кубка Германии против Униона Кейн отличился своим знаковым голом в сезоне.

Голы Гарри Кейна в сезоне 2025/26 во всех турнирах (30)

  • 14 – Бундеслига
  • 5 – сборная Англии
  • 5 – Лига чемпионов
  • 5 – Кубок Германии
  • 1 – Суперкубок Германии

Укажем в ворота каких команд забивал англичанин:

  • Унион Берлин
  • Фрайбург
  • Сборная Албании (дважды)
  • Унион Берлин
  • Кельн (дважды)
  • Брюгге
  • Боруссия Дортмунд
  • Сборная Латвии (дважды)
  • Айнтрахт
  • Пафос (дважды)
  • Вердер (дважды)
  • Хоффенхайм (хет-трик)
  • Челси (дважды)
  • Гамбург (дважды)
  • Сборная Сербии
  • Висбаден (дважды)
  • РБ Лейпциг (хет-трик)
  • Штутгарт
Бавария Кубок Германии по футболу Унион Берлин Гарри Кейн Унион Берлин - Бавария сборная Англии по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
