Кейн забил 25-й гол в сезоне за клуб и 30-й с учетом матчей сборной
Кому забивал английский форвард?
Гарри Кейн отличился 25-м голом за Баварию в сезоне 2025/26 во всех турнирах. К тому же, с учетом матчей сборной Англии, в активе нападающего уже 30 голов.
В победном матче 1/8 финала Кубка Германии против Униона Кейн отличился своим знаковым голом в сезоне.
Голы Гарри Кейна в сезоне 2025/26 во всех турнирах (30)
- 14 – Бундеслига
- 5 – сборная Англии
- 5 – Лига чемпионов
- 5 – Кубок Германии
- 1 – Суперкубок Германии
Укажем в ворота каких команд забивал англичанин:
- Унион Берлин
- Фрайбург
- Сборная Албании (дважды)
- Унион Берлин
- Кельн (дважды)
- Брюгге
- Боруссия Дортмунд
- Сборная Латвии (дважды)
- Айнтрахт
- Пафос (дважды)
- Вердер (дважды)
- Хоффенхайм (хет-трик)
- Челси (дважды)
- Гамбург (дважды)
- Сборная Сербии
- Висбаден (дважды)
- РБ Лейпциг (хет-трик)
- Штутгарт
