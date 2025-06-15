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  4. Аль-Ахли – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 03:05 |
29
0

Аль-Ахли – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура группы А клубного чемпионата мира 2025

15 июня 2025, 03:05 |
29
0
Аль-Ахли – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 15 июня проходит матч 1-го тура группы А клубного чемпионата мира 2025 между командами Аль-Ахли Каир (Египет) и Интер Майами (США).

Коллективы играют на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Время начала встречи – 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе цаплей на этот поединок вышли три экс-игрока Барселоны: Лионель Месси, Луис Суарес и Серхо Бускетс.

Клубный чемпионат мира 2025. 15 июня

Группа A. 1-й тур

Аль-Ахли Каир (Египет) – Интер Майами (США) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Аль-Ахли – Интер Майами. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Аль-Ахли Каир Интер Майами смотреть онлайн клубный чемпионат мира по футболу Лионель Месси Луис Суарес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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