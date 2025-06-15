Аль-Ахли – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура группы А клубного чемпионата мира 2025
В ночь на 15 июня проходит матч 1-го тура группы А клубного чемпионата мира 2025 между командами Аль-Ахли Каир (Египет) и Интер Майами (США).
Коллективы играют на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Время начала встречи – 03:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В стартовом составе цаплей на этот поединок вышли три экс-игрока Барселоны: Лионель Месси, Луис Суарес и Серхо Бускетс.
Клубный чемпионат мира 2025. 15 июня
Группа A. 1-й тур
Аль-Ахли Каир (Египет) – Интер Майами (США) – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Аль-Ахли – Интер Майами. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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