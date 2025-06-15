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Клубный чемпионат мира
Аль-Ахли Каир
15.06.2025 03:00 – FT 0 : 0
Интер Майами
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Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 07:32 |
353
0

МАСКЕРАНО: Он оставил нас в игре и дал нам возможность продолжать бороться

Коуч Интер Майами прокомментировал ничью с Аль-Ахли на старте КЧМ, похвалив Устари

15 июня 2025, 07:32 |
353
0
МАСКЕРАНО: Он оставил нас в игре и дал нам возможность продолжать бороться
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Маскерано

Главный тренер Интер Майами Хавьер Маскерано прокомментировал результат матча с Аль-Ахли (0:0) в первом туре группы А клубного чемпионата мира 2025:

«Мы знали, что это физически очень сильные соперники, как и все африканские команды, которые привыкли к такого рода соревнованиям, поскольку много раз играли на клубном чемпионате мира в предыдущем формате.

Думаю, что в первом тайме нервы взяли верх, из-за чего мы теряли мячи, которых не должны были терять. Во втором тайме мы это исправили, контролировали ход матча и создавали явные шансы на победу.

Команда оставила очень хорошее впечатление. Мы хотели начать с победы в этом матче, чтобы, возможно, оказаться в одной победе от выхода в плей-офф.

Оскар Устари? Он оставил нас в игре, особенно после отраженного пенальти. Он дал нам возможность продолжать бороться. Возможно, в первые минуты волнение и обстановка сыграли с нами злую шутку, но затем команда хорошо отреагировала.

Следующий матч? Мы знаем, что Порту – соперник другого уровня, но нам нужно играть, мы будем бороться. Эта игра должна помочь нам поверить в себя, понять, что если мы настроены, то можем играть на равных и соревноваться с кем угодно».

В одном квартете с Интер Майами м Аль-Ахли также выступают Порту и Палмейрас.

Видеообзор матча Аль-Ахли – Интер Майами (0:0)

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Хавьер Маскерано пресс-конференция Интер Майами Аль-Ахли Каир клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков Источник: ESPN
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