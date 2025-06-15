МАСКЕРАНО: Он оставил нас в игре и дал нам возможность продолжать бороться

Главный тренер Интер Майами Хавьер Маскерано прокомментировал результат матча с Аль-Ахли (0:0) в первом туре группы А клубного чемпионата мира 2025:

«Мы знали, что это физически очень сильные соперники, как и все африканские команды, которые привыкли к такого рода соревнованиям, поскольку много раз играли на клубном чемпионате мира в предыдущем формате.

Думаю, что в первом тайме нервы взяли верх, из-за чего мы теряли мячи, которых не должны были терять. Во втором тайме мы это исправили, контролировали ход матча и создавали явные шансы на победу.

Команда оставила очень хорошее впечатление. Мы хотели начать с победы в этом матче, чтобы, возможно, оказаться в одной победе от выхода в плей-офф.

Оскар Устари? Он оставил нас в игре, особенно после отраженного пенальти. Он дал нам возможность продолжать бороться. Возможно, в первые минуты волнение и обстановка сыграли с нами злую шутку, но затем команда хорошо отреагировала.

Следующий матч? Мы знаем, что Порту – соперник другого уровня, но нам нужно играть, мы будем бороться. Эта игра должна помочь нам поверить в себя, понять, что если мы настроены, то можем играть на равных и соревноваться с кем угодно».

В одном квартете с Интер Майами м Аль-Ахли также выступают Порту и Палмейрас.

Видеообзор матча Аль-Ахли – Интер Майами (0:0)