38-летний аргентинский голкипер Оскар Устари был признан лучшим игроком матча-открытия клубного чемпионата мира 2025 между Аль-Ахли и Интер Майами (0:0).

Вратарь цаплей провел отличную игру, особенно в первом тайме, когда отбил пенальти. Устари сыграл ключевую роль в итоговой ничье для подопечных Хавьера Маскерано, в частности совершив восемь сэйвов.

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Аналитики WhoScored также признали Оскара лучшим, поставив ему наивысший балл среди всех игроков матча – 9.4.

Неплохо себя в этом матча показал и вратарь Аль-Ахли Мохамед Эль-Шенави, который не один раз спас египетский коллектив от пропущеного мяча во второй 45-минутке.

Аль-Ахли и Интер Майами в одном квартете выступают вместе с португальский Порту и бразильским Палмейрасом.

ФОТО. Кто из киперов? Назван лучший игрок матча КЧМ Аль-Ахли – Интер Майами

Оценки WhoScored за матч Аль-Ахли – Интер Майами (0:0)