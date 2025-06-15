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Клубный чемпионат мира
Аль-Ахли Каир
15.06.2025 03:00 – FT 0 : 0
Интер Майами
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Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 05:09 | Обновлено 15 июня 2025, 05:21
1081
4

Незабитый пенальти. Старт КЧМ: Интер Майами с Месси поделил очки с Аль-Ахли

Матч первого тура клубного чемпионата мира в группе А завершился со счетом 0:0

15 июня 2025, 05:09 | Обновлено 15 июня 2025, 05:21
1081
4
Незабитый пенальти. Старт КЧМ: Интер Майами с Месси поделил очки с Аль-Ахли
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 15 июня прошел матч 1-го тура группы А клубного чемпионата мира 2025 между командами Аль-Ахли Каир (Египет) и Интер Майами (США).

Коллективы сыграли на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Поединок завершился со счетом 0:0.

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На 43-й минуте хавбек египетского коллектива Махмуд Хассан (Трезеге) не реализовал пенальти в ворота соперников.

Всю встречу в составе цаплей отыграли три экс-игрока Барселоны: Лионель Месси, Луис Суарес и Серхио Бускетс. Никто из них не сумел помочь своей команде победить, а Суарес и Бускетс даже получили по желтой карточке.

Главным тренером Интер Майами является Хавьер Маскерано, а владеет клубом Дэвид Бекхэм.

В одном квартете Аль-Ахли и Интер Майами играют вместе с Порту (Португалия) и Палмейрасом (Бразилия). Португальский и бразильский коллективы очное противостояние в первом туре проведут 16 июня в 01:00 по Киеву.

Клубный чемпионат мира 2025. 15 июня

Группа A. 1-й тур

Аль-Ахли Каир (Египет) – Интер Майами (США) – 0:0

Аль-Ахли Каир: Мохамед эль-Шенави, Ахмед Кока, Яссер Эль-Ханафи, Мохамед Хани, Эмам Ашур (Зизо, 14), Хамди Фати, Маруан Аттия, Мохамед Али Бен Ромдане (Хуссейн Эль-Шахат, 65), Трезеге (Тахер Мохамед, 65), Ашраф Дари, Вессам Абу Али (Нейц Градишар, 79)

Интер Майами: Оскар Устари, Максимилиано Фалькон, Ноа Аллен, Томас Авилес (Марсело Вейгандт, 46), Иан Фрей, Теласко Сеговия (Бенхамин Кремаски, 72), Серхио Бускетс, Федерико Редондо, Луис Суарес, Лионель Месси, Тадео Альенде (Фафа Пико, 81)

Предупреждения: Маруан Аттия (90+2) – Томас Авилес (25), Федерико Редондо (31), Серхио Бускетс (86), Луис Суарес (90+2)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Махмуд Хассан (Трезеге) клубный чемпионат мира по футболу Луис Суарес Лионель Месси Серхио Бускетс Интер Майами Хавьер Маскерано Аль-Ахли Каир
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Без Великой Барселоны можно было и не проводить этот турнир☝️
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