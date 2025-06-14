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Клубный чемпионат мира
Аль-Ахли Каир
15.06.2025 03:00 - : -
Интер Майами
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Клубный чемпионат мира
14 июня 2025, 14:40 | Обновлено 14 июня 2025, 14:48
204
0

Аль-Ахли – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Первый поединок клубного чемпионата мира 2025 года начнется 15 июня в 03:00 по Киеву

14 июня 2025, 14:40 | Обновлено 14 июня 2025, 14:48
204
0
Аль-Ахли – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

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15 июня официально стартует клубный чемпионат мира по футболу, в матче-открытии сыграют Аль-Ахли – Интер Майами. Встреча начнется в 03:00 по киевскому времени.

Аль-Ахли

По африканским меркам Аль-Ахли один из самых опасных грандов континента. «Красные дьяволы» выигрывали Лигу чемпионов 12 раз, никто не выигрывал этот трофей чаще.

В этом сезоне команда стала чемпионом своей страны, хотя сделала это с трудом, так как опередила Пайрамидс всего на два очка. Неплохо сыграли и в Лиге чемпионов, где дошли до полуфинала, там сыграли в гостях 0:0 против Мамелоди Сандауз, а дома был счет 1:1. В Африке еще действует правило выездного гола, поэтому дальше прошел соперник, который сравнял счет на последней минуте основного времени, благодаря автоголу.

На своем континенте «красные дьяволы» наводят ужас на всех соперников, но на этом турнире от них многого не ждут, будет интересно, как они будут смотреться на фоне клубов с других частей мира.

Интер Майами

Об этом клубе знают благодаря владельцу Бекхэму и главной звезде Месси. Интер Майами был основан только в 2018-м году, за свою короткую историю команда не добилась пока значимых успехов.

Сезон в МЛС в самом разгаре, там Интер Майами идет третьим в своей конференции, но борьба очень плотная, так что расслабляться некогда. В последнем матче подопечные Хавьера Маскерано разгромили на своем поле Коламбус Крю со счетом 5:1, в той встрече Месси отметился дублем и тремя результативными передачами.

Кроме звездного аргентинца за команду играют и другие бывшие звезды Барселоны, такие как: Суарес, Бускетс, Альба, который сейчас травмирован. Фактор своего поля на этом турнире будет преимущество, хотя выйти из группы, где сыграют еще Палмейрас и Порту задание не из легких.

Прогноз

Не сложно догадаться, что ранее команды не пересекались, ведь они играют на разных континентах. Майами фаворит этой встречи, хотя стоит ждать непредсказуемого матча.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Аль-Ахли – 3,15, ничья – 3,71, победа Интер Майами – 2,18. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Пока интерес к турниру низкий, а билеты продаются плохо, главной звездой матча должен стать Лео Месси. Я думаю, команды смогут порадовать результативным футболом, поэтому ставлю на тотал больше 2,5 голов за 1,64.

Прогноз Sport.ua
Аль-Ахли Каир
15 июня 2025 -
03:00
Интер Майами
Тотал больше 2.5 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Аль-Ахли Каир Интер Майами клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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