Аль-Ахли – Интер Майами. Матч-открытие КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура группы А клубного чемпионата мира 2025
В ночь на 15 июня состоится матч 1-го тура группы А клубного чемпионата мира 2025 между командами Аль-Ахли Каир (Египет) и Интер Майами (США).
Поединок пройдет на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Время начала встречи – 03:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете с Аль-Ахли и Интер Майами также находятся Порту (Португалия) и Палмейрас (Бразилия).
Аль-Ахли и Интер Майами проведут матч-открытие КЧМ-2025. За цаплей выступает легендарный аргентинец Лионель Месси.
Аль-Ахли – Интер Майами. Матч-открытие КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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