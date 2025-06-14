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Клубный чемпионат мира
Аль-Ахли Каир
15.06.2025 03:00 - : -
Интер Майами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
14 июня 2025, 15:08 |
59
0

Аль-Ахли – Интер Майами. Матч-открытие КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура группы А клубного чемпионата мира 2025

14 июня 2025, 15:08 |
59
0
Аль-Ахли – Интер Майами. Матч-открытие КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 15 июня состоится матч 1-го тура группы А клубного чемпионата мира 2025 между командами Аль-Ахли Каир (Египет) и Интер Майами (США).

Поединок пройдет на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Время начала встречи – 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете с Аль-Ахли и Интер Майами также находятся Порту (Португалия) и Палмейрас (Бразилия).

Аль-Ахли и Интер Майами проведут матч-открытие КЧМ-2025. За цаплей выступает легендарный аргентинец Лионель Месси.

Аль-Ахли – Интер Майами. Матч-открытие КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Аль-Ахли – Интер Майами
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Аль-Ахли Каир Интер Майами смотреть онлайн клубный чемпионат мира по футболу Лионель Месси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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