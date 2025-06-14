В ночь на 15 июня состоится матч 1-го тура группы А клубного чемпионата мира 2025 между командами Аль-Ахли Каир (Египет) и Интер Майами (США).

Поединок пройдет на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Время начала встречи – 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете с Аль-Ахли и Интер Майами также находятся Порту (Португалия) и Палмейрас (Бразилия).

Аль-Ахли и Интер Майами проведут матч-открытие КЧМ-2025. За цаплей выступает легендарный аргентинец Лионель Месси.

Аль-Ахли – Интер Майами. Матч-открытие КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.