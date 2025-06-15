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Клубный чемпионат мира
Аль-Ахли Каир
15.06.2025 03:00 – FT 0 : 0
Интер Майами
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Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 06:13 |
377
0

Аль-Ахли – Интер Майами – 0:0. Большое количество моментов. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча первого тура группы А клубного чемпионата мира 2025

15 июня 2025, 06:13 |
377
0
Аль-Ахли – Интер Майами – 0:0. Большое количество моментов. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 15 июня прошел матч 1-го тура группы А клубного чемпионата мира 2025 между командами Аль-Ахли Каир (Египет) и Интер Майами (США).

Коллективы сыграли на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Поединок завершился со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе цаплей на этот поединок вышли три экс-игрока Барселоны: Лионель Месси, Луис Суарес и Серхо Бускетс. Все трое отыграли все 90 минут.

Клубный чемпионат мира 2025. 15 июня

Группа A. 1-й тур

Аль-Ахли Каир (Египет) – Интер Майами (США) – 0:0

Видеообзор матча

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Аль-Ахли Каир Интер Майами клубный чемпионат мира по футболу Лионель Месси Луис Суарес видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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