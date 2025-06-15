В ночь на 15 июня прошел матч 1-го тура группы А клубного чемпионата мира 2025 между командами Аль-Ахли Каир (Египет) и Интер Майами (США).

Коллективы сыграли на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Поединок завершился со счетом 0:0.

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В стартовом составе цаплей на этот поединок вышли три экс-игрока Барселоны: Лионель Месси, Луис Суарес и Серхо Бускетс. Все трое отыграли все 90 минут.

Клубный чемпионат мира 2025. 15 июня

Группа A. 1-й тур

Аль-Ахли Каир (Египет) – Интер Майами (США) – 0:0

Видеообзор матча