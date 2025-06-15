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Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 05:37 | Обновлено 15 июня 2025, 05:38
546
0

ВИДЕО. Как голкипер Аль-Ахли ценой травмы отбил удар Месси на 90+6-й минуте

Мохамед Эль-Шенави спаси египетскую команду в конце матч КЧМ-2025 против Интер Майами

15 июня 2025, 05:37 | Обновлено 15 июня 2025, 05:38
546
0
ВИДЕО. Как голкипер Аль-Ахли ценой травмы отбил удар Месси на 90+6-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 15 июня прошел матч 1-го тура группы А клубного чемпионата мира 2025 между командами Аль-Ахли Каир (Египет) и Интер Майами (США).

Коллективы сыграли на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Поединок завершился со счетом 0:0.

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На 90+6-й минуте легендарный Лионель Месси нанес опасный удар по воротам соперников. Лео закрутил мяч в дальний верхний угол с левой ноги.

Месси едва не застал голкипер египетского коллектива Мохамеда Эль-Шенави врасплох. Тот все же сумел дотянуться до мяч и спас свою команду. Мохамед также ударился спиной об штангу после прыжка и еще около минуты лежал на газоне.

ВИДЕО. Как голкипер Аль-Ахли ценой травмы отбил удар Месси на 90+6-й минуте

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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