ВИДЕО. Как голкипер Аль-Ахли ценой травмы отбил удар Месси на 90+6-й минуте
Мохамед Эль-Шенави спаси египетскую команду в конце матч КЧМ-2025 против Интер Майами
В ночь на 15 июня прошел матч 1-го тура группы А клубного чемпионата мира 2025 между командами Аль-Ахли Каир (Египет) и Интер Майами (США).
Коллективы сыграли на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Поединок завершился со счетом 0:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 90+6-й минуте легендарный Лионель Месси нанес опасный удар по воротам соперников. Лео закрутил мяч в дальний верхний угол с левой ноги.
Месси едва не застал голкипер египетского коллектива Мохамеда Эль-Шенави врасплох. Тот все же сумел дотянуться до мяч и спас свою команду. Мохамед также ударился спиной об штангу после прыжка и еще около минуты лежал на газоне.
ВИДЕО. Как голкипер Аль-Ахли ценой травмы отбил удар Месси на 90+6-й минуте
😳 | Quel arrêt de Mohamed El Shenawy qui écoeure une nouvelle fois Lionel Messi ! 🔥👀 #FIFACWC pic.twitter.com/Wi7IOppBAN— DAZN France (@DAZN_FR) June 15, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанец обратился к Браиму Диасу
«Бешикташ» интересуется украинцем