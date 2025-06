В ночь на 15 июня проходит матч 1-го тура группы А клубного чемпионата мира 2025 между командами Аль-Ахли Каир (Египет) и Интер Майами (США).

Коллективы играют на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Время начала встречи – 03:00 по Киеву.

На 41-й минуте игрок цаплей Теласко Сегавия сфолил в своей штрафной и арбитр назначил пенальти для египетского клуба.

К мячу подошел Махмуд Хассан, который также известен как Трезеге. Он не сумел реализовать 11-метрвый – голкипер Интер Майами Оскар Устари спас подопечных Хавьера Маскерано.

ВИДЕО. Не тот Трезеге: Аль-Ахли не забил с пенальти в ворота Интер Майами

