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  4. Защитник Реала договорился о новом контракте. Он мог оказаться в тюрьме
Испания
14 июня 2025, 13:56 | Обновлено 14 июня 2025, 15:11
613
0

Защитник Реала договорился о новом контракте. Он мог оказаться в тюрьме

Известный инсайдер Фабрицио Романо уже подтвердил информацию о Рауле Асенсио

14 июня 2025, 13:56 | Обновлено 14 июня 2025, 15:11
613
0
Защитник Реала договорился о новом контракте. Он мог оказаться в тюрьме
IMAGO. Рауль Асенсио

Мадридский «Реал» в ближайшее время объявит о продлении сотрудничества с 22-летним центральным защитником Раулем Асенсио.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, футболист подписал новый контракт с клубом до лета 2031 года. В договоре защитника будет прописана клаусула в один млрд евро.

Напомним, что под конец весны Асенсио оказался в центре скандала: футболист был обвинен в распространении сексуального видео без согласия. Дело дошло до суда, и в случае признания вины 22-летнему защитнику грозит около четырех лет за решеткой.

На счету Рауля 42 поединка в составе «Реала», в которых было оформлено два ассиста.

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Рауль Асенсио Реал Мадрид продление контракта чемпионат Испании по футболу Ла Лига Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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