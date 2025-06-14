Защитник Реала договорился о новом контракте. Он мог оказаться в тюрьме
Известный инсайдер Фабрицио Романо уже подтвердил информацию о Рауле Асенсио
Мадридский «Реал» в ближайшее время объявит о продлении сотрудничества с 22-летним центральным защитником Раулем Асенсио.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, футболист подписал новый контракт с клубом до лета 2031 года. В договоре защитника будет прописана клаусула в один млрд евро.
Напомним, что под конец весны Асенсио оказался в центре скандала: футболист был обвинен в распространении сексуального видео без согласия. Дело дошло до суда, и в случае признания вины 22-летнему защитнику грозит около четырех лет за решеткой.
На счету Рауля 42 поединка в составе «Реала», в которых было оформлено два ассиста.
🚨🤍 Raúl Asencio has signed new deal at Real Madrid valid until June 2031, plan revealed in March confirmed!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2025
Agreement sealed and understand new release clause will be €1B. 💣 pic.twitter.com/CzVdCCiGBH
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