Защитник Реала договорился о новом контракте. Он мог оказаться в тюрьме

Мадридский «Реал» в ближайшее время объявит о продлении сотрудничества с 22-летним центральным защитником Раулем Асенсио.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, футболист подписал новый контракт с клубом до лета 2031 года. В договоре защитника будет прописана клаусула в один млрд евро.

Напомним, что под конец весны Асенсио оказался в центре скандала: футболист был обвинен в распространении сексуального видео без согласия. Дело дошло до суда, и в случае признания вины 22-летнему защитнику грозит около четырех лет за решеткой.

На счету Рауля 42 поединка в составе «Реала», в которых было оформлено два ассиста.

🚨🤍 Raúl Asencio has signed new deal at Real Madrid valid until June 2031, plan revealed in March confirmed!



Agreement sealed and understand new release clause will be €1B. 💣 pic.twitter.com/CzVdCCiGBH