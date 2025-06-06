ФОТО. Одноклубника Лунина хотят посадить в тюрьму на 4 года. Что случилось?

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Рауль Асенсио под следствием
У защитника мадридского «Реала» Рауля Асенсио продолжаются проблемы.
Адвокаты, представляющие интересы девушки, обвинившей центрального защитника в распространении сексуального видео без согласия, считают, что он должен быть приговорен к четырем годам тюремного заключения.
В сентябре 2023 года защитник был арестован за то, что якобы поделился откровенным сексуальным видео с участием двух женщин, одной из которых было 16 лет.
Три игрока резервной команды «Реала» – 22-летний Ферран Руис, 22-летний Андрес Гарсия и 23-летний Хуан Родригес – также были арестованы.
Трио, как сообщается, снимало видео, в котором также участвовал 18-летний подросток.
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В рамках этого дела их обвиняют в «разглашении секретов без согласия и нарушении неприкосновенности частной жизни, распространении и отправке видео третьим лицам без согласия, съемке и использовании несовершеннолетних в порнографических целях и хранении детской порнографии».
Тем временем Асенсио обвиняется в «разглашении секретов в сочетании с другой детской порнографией», и ему грозит несколько лет тюрьмы.
Испанское издание AS сообщает, что в случае признания вины 22-летнему парню грозит около четырех лет за решеткой.
Между тем, как сообщает Cadena Cope, адвокаты предполагаемой жертвы хотят получить для нее компенсацию в размере 48 900 фунтов стерлингов и штраф в размере 16,86 фунтов стерлингов в день в течение 10 месяцев.
Ожидается, что 18-летняя девушка, также причастная к делу, подаст такое же требование.
В прошлом месяце Асенсио яростно протестовал против своей невиновности в связи с продолжающимся судебным разбирательством.
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