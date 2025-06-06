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06 июня 2025, 03:26 |
191
0

ФОТО. Одноклубника Лунина хотят посадить в тюрьму на 4 года. Что случилось?

Рауль Асенсио под следствием

06 июня 2025, 03:26 |
191
0
ФОТО. Одноклубника Лунина хотят посадить в тюрьму на 4 года. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

У защитника мадридского «Реала» Рауля Асенсио продолжаются проблемы.

Адвокаты, представляющие интересы девушки, обвинившей центрального защитника в распространении сексуального видео без согласия, считают, что он должен быть приговорен к четырем годам тюремного заключения.

В сентябре 2023 года защитник был арестован за то, что якобы поделился откровенным сексуальным видео с участием двух женщин, одной из которых было 16 лет.

Три игрока резервной команды «Реала» – 22-летний Ферран Руис, 22-летний Андрес Гарсия и 23-летний Хуан Родригес – также были арестованы.

Трио, как сообщается, снимало видео, в котором также участвовал 18-летний подросток.

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В рамках этого дела их обвиняют в «разглашении секретов без согласия и нарушении неприкосновенности частной жизни, распространении и отправке видео третьим лицам без согласия, съемке и использовании несовершеннолетних в порнографических целях и хранении детской порнографии».

Тем временем Асенсио обвиняется в «разглашении секретов в сочетании с другой детской порнографией», и ему грозит несколько лет тюрьмы.

Испанское издание AS сообщает, что в случае признания вины 22-летнему парню грозит около четырех лет за решеткой.

Между тем, как сообщает Cadena Cope, адвокаты предполагаемой жертвы хотят получить для нее компенсацию в размере 48 900 фунтов стерлингов и штраф в размере 16,86 фунтов стерлингов в день в течение 10 месяцев.

Ожидается, что 18-летняя девушка, также причастная к делу, подаст такое же требование.

В прошлом месяце Асенсио яростно протестовал против своей невиновности в связи с продолжающимся судебным разбирательством.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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