Легенда Реала спрогнозировал финалистов клубного чемпионата мира

Бывший игрок мадридского «Реала» Гути поделился мыслями относительно будущего клубного чемпионата мира и спрогнозировал, какие команды сыграют в финале турнира.

«Суперкомпьютер назвал ПСЖ фаворитом КЧМ, а «Реал» лишь пятый? Знаете, сезон «Реала» всегда оценивается по выступлениям в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Но правда в том, что этот клубный чемпионат мира привлекателен, потому что он первый. Все клубы хотят стать первым чемпионом.

С приходом Хаби Алонсо и новых игроков команда получила дополнительное преимущество, и я считаю, что она действительно имеет много шансов. Я вижу такой финал: ПСЖ – «Реал Мадрид», – сказал Гути.

Напомним, что турнир пройдет с 15 июня по 13 июля на территории США.