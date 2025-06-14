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Клубный чемпионат мира
14 июня 2025, 13:24 | Обновлено 14 июня 2025, 13:26
332
0

Легенда Реала спрогнозировал финалистов клубного чемпионата мира

Гути ожидает, что в главном матче встретятся «Реал» и ПСЖ

14 июня 2025, 13:24 | Обновлено 14 июня 2025, 13:26
332
0
Легенда Реала спрогнозировал финалистов клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Гути

Бывший игрок мадридского «Реала» Гути поделился мыслями относительно будущего клубного чемпионата мира и спрогнозировал, какие команды сыграют в финале турнира.

«Суперкомпьютер назвал ПСЖ фаворитом КЧМ, а «Реал» лишь пятый? Знаете, сезон «Реала» всегда оценивается по выступлениям в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Но правда в том, что этот клубный чемпионат мира привлекателен, потому что он первый. Все клубы хотят стать первым чемпионом.

С приходом Хаби Алонсо и новых игроков команда получила дополнительное преимущество, и я считаю, что она действительно имеет много шансов. Я вижу такой финал: ПСЖ – «Реал Мадрид», – сказал Гути.

Напомним, что турнир пройдет с 15 июня по 13 июля на территории США.

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Гути клубный чемпионат мира по футболу Реал Мадрид ПСЖ
Андрей Витренко Источник: Marca
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