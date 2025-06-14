Лучшие из лучших. Топ-5 главных фаворитов клубного ЧМ-2025

К клубному ЧМ можно относиться как угодно, но факт остается фактом: большинство футбольных болельщиков будет следить за турниром, а значительная их часть начнет смотреть его матчи еще до старта плей-офф. Потому что это большое футбольное событие. И из-за масштаба (сыграют клубы со всего мира), и из-за новизны (зритель такого еще не видел), и из-за участия европейских топ-коллективов. Титул, кстати, будет разыгран именно среди последних. Конечно, мы можем нафантазировать себе победу какой-нибудь команды из Африки, но вряд ли такое произойдет. Потому что лучшие игроки выступают в Европе. Сильнейший среди представителей других континентов – «Аль-Хиляль», но его триумф букмекеры оценивают коэффициентом 35. То есть шансы совсем малы, и это логично: целый год клуб из СА соревновался только на своем континенте, в неконкурентной среде, поэтому к скоростям европейского футбола вряд ли сумеет подстроиться. Более-менее реальные шансы у семи коллективов (коэффициенты на каждого – до 20), но в этом тексте мы сузим круг до пяти команд.

Эта статья – о главных фаворитах клубного ЧМ. Не пытаюсь сделать прогноз, а лишь предполагаю, за счет чего каждый из коллективов сможет триумфовать в главном футбольном событии лета.

Реал Мадрид: команда спасает провальный сезон

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Фаворит букмекера. Я не думаю, что Алонсо сможет быстро наладить игру команды. Проблем тонна: баланса между защитой и атакой у этого состава нет, типичной «девятки» – также, а возможность одновременного эффективного использования Винисиуса и Мбаппе под большим вопросом. Все это понятно, и все это испортило мадридцам сезон. Но даже провальный год – это квалификация в четвертьфинал ЛЧ и финиш на 2-й строчке турнирной таблицы в ЛЛ. Даже когда все идет не так, класс футболистов позволяет побеждать регулярно. В больших матчах сложнее, но и здесь помогут топ-исполнители. Мбаппе в прошлом сезоне оформил хет-трик в Эль Класико, а Вальверде забил 5 голов в одной только Ла Лиге ударами из-за пределов штрафной площадки – лучший показатель во всех топ-чемпионатах Европы. А еще есть Беллингем. И Родриго. И не только они. Это несбалансированный состав, но, вполне возможно, лучший в мире.

Алонсо не нужно придумывать что-то гениальное – достаточно лишь сделать несколько мелких улучшений и направить злость футболистов в нужное русло. Они ничего не выиграли в прошлом сезоне. Над ними смеялись. Им целый год говорили, что они не заслуживают играть за «Реал». Представьте, насколько злы исполнители сейчас – на себя, критиков, друг на друга, на весь мир. В то время как условный «ПСЖ» поедет на ЧМ наслаждаться игрой в футбол в качестве чемпиона Европы, «Реал» – чтобы доказать всем, что он лучший. Мадридцы приедут в Америку без большого количества травмированных, а еще – с Мбаппе в составе. Килиан не претендует на ЗМ по итогам сезона, потому что не имеет больших побед, но прямо сейчас он лучший футболист мира. Он забил в 8-и последних поединках за клуб и сборную, суммарно на отрезке оформил 14 голевых действий, в большинстве матчей – 2+. С ним «Реал» начинает каждый новый матч со счета 1:0 или 2:0. Если кто-то может выиграть ЧМ в соло, то это Мбаппе.

ПСЖ: лучший клуб Европы берет свое

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Парижане только что выиграли ЛЧ. Но важен не столько сам факт победы, сколько то, какой она была. Речь даже не о 5:0 в финале, а о футболе команды после Нового года. Вполне возможно, это сильнейший коллектив за последние лет 10. Был «Реал», который выиграл ЛЧ три раза подряд, но там долгий отрезок доминирования, а мы сравниваем момент пика. Так вот, на своем пике тот «Реал» играл в футбол хуже, чем этот «ПСЖ». Парижский клуб умеет на поле все. Он лучший в ЛЧ по количеству ударов после контратак, но вообще-то его футбол – с мячом. Большинство своих голов в турнире команда забила в позиционных атаках, но большинство в финале – в быстрых. Потому что умеет и так, и так. Против «Арсенала» моментами отдавала мяч – и удерживала преимущество. Теряла контроль над игрой против «Астон Виллы» и «Ливерпуля», но оба раза «выживала», потому что тянул вратарь. А чего вообще не умеет этот «ПСЖ» на футбольном поле? Как его переиграть?

К тому же, парижане имеют сильную скамейку запасных. Если вдруг кто-то из основных футболистов устал, то весь групповой этап смогут отбегать резервисты. Бералдо, Ли, Рамуш, Барколя и другие – это очень высокий уровень. И если в ЛЧ команда где-то нервничала, потому что очень молодая и не имеет опыта больших побед, то на клубном ЧМ такого не будет: дело сделано, требл выигран, можно просто получать удовольствие от игры в футбол. Энрике создал работающий в каждом матче механизм. «ПСЖ» даже в Л1 не отдыхал после Нового года, хотя вроде как мог бы. Даже в «проходных» поединках чемпионата играл великолепно. Качественный футбол в исполнении парижан на ЧМ – нечто неизбежное. И этого может хватить для победы, ведь все конкуренты играют хуже, умеют на поле меньше. Подвести могут только уставшие футболисты, но исполнители других топов тоже не то чтобы свежие. Opta выставляет «ПСЖ» главным фаворитом турнира. Вполне заслуженно.

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Бавария: выигрывает сильнейшая атака

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Вот я вас сейчас спрошу: у какой команды сильнейшая атака в мире прямо сейчас? И вы все назовете каталонскую. И я согласен, нападение «Барселоны» – лучшее, самое продуктивное. Но ее не будет на ЧМ. Тогда главная атака турнира – баварская. Кейн – возможно, лучшая «девятка» мира прямо сейчас. Олисе – возможно, самый креативный вингер мира. Мусиала – одна из сильнейших «десяток». Киммих – один из сильнейших среди центральных полузащитников. Есть неопределенность с левым вингером, где нет гаранта хорошей игры, но там аж 3 опции – тренер может выбирать в зависимости от соперника. В обороне не все так радостно, но разве нападение не может все сделать само? Существует тезис «атака выигрывает матчи, а оборона – титулы», который верен, но ЧМ – очень короткий турнир, и это все меняет. «Бавария» легко выйдет из группы и получит простого соперника в 1/8. Трудные матчи – только с четвертьфинала, если повезет – аж с полуфинала. Дистанцию в 2-3 поединка можно пройти успешно и без сильной обороны. Если, конечно, атака не подведет.

Но не то чтобы защита «Баварии» – плохая. У команды только 32 пропущенных в 34 турах Бундеслиги, лучший показатель сразу за этим – 43, аж на 11 больше. Чемпионат Германии закончился раньше других топовых, «Бавария» не играла в решающих раундах ЛЧ и КГ, а в группе ЧМ она сыграет с европейским коллективом только в первом туре, дальше – лафа. Едва ли не самый большой отдых среди всех топ-команд. Подойдет ли к полуфиналу свежим «ПСЖ»? Нет. «Интер»? Совсем нет. Даже «Реал» – тоже нет. А вот «Бавария» будет готова сыграть на максимуме. Она и в этом сезоне не выиграла все только из-за плохой реализации. В ЛЧ уступила «Интеру», хотя была более убедительна по xG. В КГ вылетела от «Байера» по итогам матча, в котором большую часть времени играла в меньшинстве, но даже так нанесла больше ударов по воротам, чем соперник. Если бы команда не упускала моменты... Но реализация – это нечто непостоянное. Там не повезло – может, повезет на ЧМ. Кучу моментов у ворот соперников команда в плей-офф точно создаст. Надо только забивать.

Атлетико: побеждают самые голодные до трофеев

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Команде Симеоне не хватает стабильности для того, чтобы побеждать средние и слабые команды на дистанции в сезон регулярно. Это проблема, которая не позволяет мадридцам выигрывать титулы Ла Лиги достаточно часто. В этом сезоне, например, «Атлетико» проиграл в чемпионате 6 раз – ровно столько же, сколько и «Барселона» с «Реалом» (также по 6). Однако от каждого отстал на 8+ очков. Потому что катал ничьи. Столичные не могут стабильно побеждать, однако мастерски избегают поражений – это именно то, что нужно в турнире на вылет. Из группы они выйдут, а дальше – стоять намертво за ничью. В течение сезона «Атлетико» в больших поединках был разным. Например, засушил против «Реала» (1:0), но устроил голевой триллер против «Барселоны» (4:4). У него есть аргументы в топ-поединках. Будет иметь и на ЧМ, куда поедет с гораздо большей мотивацией, чем некоторые топы. Потому что последние выигрывают трофеи чуть ли не каждый сезон, в то время как «Атлетико» – только по большим праздникам.

В первом туре «Атлетико» сыграет с «ПСЖ», например. Кто будет более упорно бороться за результат: команда, которая провела неплохой сезон, но осталась ни с чем, или коллектив, который уже выиграл все возможные трофеи? Испанцы не переиграют в футбол «ПСЖ». Они не переиграют ни один из топ-клубов. Однако это и не нужно. Пусть оппоненты играют лучше – а вот «Атлетико» будет просто выжидать свой шанс. Отобьётся за счет безумной мотивации, а в атаке реализует свой единственный момент за тайм. И есть результат. Невозможно закладываться на такое развитие событий во многих матчах на турнире, однако провести 2-3 таких может быть достаточно даже для победы в нем. Каждый день и после каждого поединка футболисты и тренеры команд-участниц будут жаловаться на необходимость играть лишние матчи. «Атлетико» в это время будет выполнять свою работу. Крупные клубы не хотели ехать на турнир, потому что зачем им тратить еще больше сил? «Атлетико» потратит все, потому что соскучился по трофеям.

Ман Сити: король возвращается на трон

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У «горожан» все сломалось осенью после травмы Родри. Их провал связан не только с вылетом лучшего футболиста команды, но именно недоступность испанца стала той доминошкой, которая упала и завалила все остальные. Но теперь Родри здоров и вернулся. Он уже сыграл несколько минут в АПЛ. И это было аж 3 недели назад, поэтому футболист должен быть полностью готов физически проводить на поле если не весь матч, то хотя бы час игры. Гвардиола может подводить исполнителя к основе постепенно в течение группового этапа – тогда он будет играть все 90 минут в полуфинале и финале. Впрочем, не то чтобы без Родри «Ман Сити» сейчас вообще бы не справился: команда не проиграла в 12 из 13 своих последних поединков. Уступила только в финале Кубка Англии, но и тогда – не по игре, а из-за плохой реализации. На отрезке «горожане» и серию из 3 матчей без пропущенных имели, и забивали по 5 голов за 90 минут... Это все еще не тот «Ман Сити», который выигрывал требл, но все наладилось, команда в порядке.

И команда вообще без крупных трофеев в сезоне. Когда такое было в последний раз? Надо реабилитироваться. Гвардиола уже несколько раз говорил, насколько ему не нужен этот ЧМ... Но Кубок лиги тоже не был нужен – однако команда выигрывала его несколько сезонов подряд. Просто из-за класса, из-за уровня футболистов. Пеп не может оставаться равнодушным в технической зоне во время поединков, поэтому будет пытаться помочь своим подопечным выиграть. Помочь одним из лучших в мире. Помогать, кстати, также будет один из лучших в мире. «Сити» – один из фаворитов ЧМ скорее по инерции, однако разве его шансы не выше, чем у того же «Челси», у которого нет ни топ-состава, ни топ-тренера? Ответ очевиден. На турнир в составе «горожан» поедут и некоторые новички команды, поэтому «Сити» может быть еще сильнее, чем был в апреле-мае. Футболистам может не хватать уверенности в собственных силах, но она появится после побед над «Видадом» и «Аль-Айном» в первых турах. И тогда «Сити» как понесется... Кто же тогда его остановит?