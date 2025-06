Трансфер коуча Томаса Франка стал одним из самых дорогих в истории

Трансфер Томаса Франка из «Брентфорда» в «Тоттенхэм Хотспур» стал одним из самых дорогих в истории переходов футбольных тренеров.

Лондонский клуб заплатил за датского специалиста 11.8 млн евро. Этот трансфер стал шестым в истории по стоимости.

Топ-10 тренерских переходов:

Интересный факт: португальский тренер Рубен Аморим дважды попал в этот топ-10.

Will Thomas Frank be worth the big bucks for Tottenham?🇩🇰🤔 pic.twitter.com/E71H0zovNU