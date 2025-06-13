Англия13 июня 2025, 13:26 | Обновлено 13 июня 2025, 13:28
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Трансфер коуча Томаса Франка стал одним из самых дорогих в истории
Только за трансферы пятерых тренеров клубы платили больше
13 июня 2025, 13:26 | Обновлено 13 июня 2025, 13:28
545
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Трансфер Томаса Франка из «Брентфорда» в «Тоттенхэм Хотспур» стал одним из самых дорогих в истории переходов футбольных тренеров.
Лондонский клуб заплатил за датского специалиста 11.8 млн евро. Этот трансфер стал шестым в истории по стоимости.
Топ-10 тренерских переходов:
- 25 млн евро – Грэм Поттер («Брайтон» – «Челси»)
- 25 млн евро – Юлиан Нагельсманн («Лейпциг» – «Бавария»)
- 16 млн евро – Жозе Моуринью («Интер» – «Реал»)
- 15 млн евро – Андре Виллаш-Боаш («Порту» – «Челси»)
- 12 млн евро – Венсан Компани («Бернли» – «Бавария»)
- 11,8 млн евро – Томас Франк («Брентфорд» – «Тоттенхэм Хотспур»)
- 11 млн евро – Рубен Аморим («Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»)
- 10,4 млн евро – Брендан Роджерс («Селтик» – «Лестер Сити»)
- 10 млн евро – Рубен Аморим («Брага» – «Спортинг»)
- 10 млн евро – Энцо Мареска («Лестер Сити» – «Челси»)
Интересный факт: португальский тренер Рубен Аморим дважды попал в этот топ-10.
Will Thomas Frank be worth the big bucks for Tottenham?🇩🇰🤔 pic.twitter.com/E71H0zovNU— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) June 13, 2025
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