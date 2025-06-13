Трансфер коуча Томаса Франка стал одним из самых дорогих в истории

Трансфер Томаса Франка из «Брентфорда» в «Тоттенхэм Хотспур» стал одним из самых дорогих в истории переходов футбольных тренеров.

Лондонский клуб заплатил за датского специалиста 11.8 млн евро. Этот трансфер стал шестым в истории по стоимости.

Топ-10 тренерских переходов:

25 млн евро – Грэм Поттер («Брайтон» – «Челси»)

25 млн евро – Юлиан Нагельсманн («Лейпциг» – «Бавария»)

16 млн евро – Жозе Моуринью («Интер» – «Реал»)

15 млн евро – Андре Виллаш-Боаш («Порту» – «Челси»)

12 млн евро – Венсан Компани («Бернли» – «Бавария»)

11,8 млн евро – Томас Франк («Брентфорд» – «Тоттенхэм Хотспур»)

11 млн евро – Рубен Аморим («Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»)

10,4 млн евро – Брендан Роджерс («Селтик» – «Лестер Сити»)

10 млн евро – Рубен Аморим («Брага» – «Спортинг»)

10 млн евро – Энцо Мареска («Лестер Сити» – «Челси»)

Интересный факт: португальский тренер Рубен Аморим дважды попал в этот топ-10.