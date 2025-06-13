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Англия
13 июня 2025, 13:26 | Обновлено 13 июня 2025, 13:28
545
0

Трансфер коуча Томаса Франка стал одним из самых дорогих в истории

Только за трансферы пятерых тренеров клубы платили больше

13 июня 2025, 13:26 | Обновлено 13 июня 2025, 13:28
545
0
Трансфер коуча Томаса Франка стал одним из самых дорогих в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк

Трансфер Томаса Франка из «Брентфорда» в «Тоттенхэм Хотспур» стал одним из самых дорогих в истории переходов футбольных тренеров.

Лондонский клуб заплатил за датского специалиста 11.8 млн евро. Этот трансфер стал шестым в истории по стоимости.

Топ-10 тренерских переходов:

  • 25 млн евро – Грэм Поттер («Брайтон» – «Челси»)
  • 25 млн евро – Юлиан Нагельсманн («Лейпциг» – «Бавария»)
  • 16 млн евро – Жозе Моуринью («Интер» – «Реал»)
  • 15 млн евро – Андре Виллаш-Боаш («Порту» – «Челси»)
  • 12 млн евро – Венсан Компани («Бернли» – «Бавария»)
  • 11,8 млн евро – Томас Франк («Брентфорд» – «Тоттенхэм Хотспур»)
  • 11 млн евро – Рубен Аморим («Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»)
  • 10,4 млн евро – Брендан Роджерс («Селтик» – «Лестер Сити»)
  • 10 млн евро – Рубен Аморим («Брага» – «Спортинг»)
  • 10 млн евро – Энцо Мареска («Лестер Сити» – «Челси»)

Интересный факт: португальский тренер Рубен Аморим дважды попал в этот топ-10.

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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Брентфорд назначение тренера тренеры Английская Премьер-лига статистика Томас Франк
Андрей Витренко Источник: Transfermarkt
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