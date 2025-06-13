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Англия
13 июня 2025, 13:12 | Обновлено 13 июня 2025, 13:14
203
0

«Его уволят к Рождеству». Реакция фанов на приход Томаса Франка в Тоттенхэм

Томас Франк стал тренером «Тоттенхэма»

13 июня 2025, 13:12 | Обновлено 13 июня 2025, 13:14
203
0
«Его уволят к Рождеству». Реакция фанов на приход Томаса Франка в Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк

«Тоттенхэм» официально огласил имя нового главного тренера. Работать с командой будет датский специалист Томас Франк. Стороны заключили контракт на три года.

Предыдущим местом работы Франка был «Брентфорд». Тренер руководил командой в течение 9 лет. Франк вывел «Брентфорд» в АПЛ. А в сезоне 2024/25 занял с командой десятое место.

«Тоттенхэм» неудачно провел сезон в АПЛ, финишировав на 17 месте. Но при этом команда выиграла Лигу Европы и получила путевку в Лигу чемпионов. Несмотря на первый за 18 лет трофей, Ангелоса Постекоглу отправили в отставку.

Болельщики «Тоттенхэма» настороженно восприняли приход Франка. Многие считают, что тренер не справится. Но есть и оптимисты.

DICMAC: Почему назначают рядового тренера?

Rair_Planet: Требуется невероятная уверенность и смелость, чтобы управлять клубом, в котором почти все ваши недавние предшественники потерпели неудачу в той или иной степени. Он может быть правильным тренером, потому что он доказал свою способность делать многое с очень малым в «Брентфорде». Он также смог сбалансировать атаку и защиту таким образом, чтобы поддерживать высокий уровень качества игроков, которые постоянно добиваются положительных результатов. «Тоттенхэм» представляет собой другой уровень испытаний. Игра началась!

Anil Kandola: Желаю ему всего наилучшего, но на него оказывается огромное давление. Это огромный шаг вперед. Боюсь, что ситуация/результат может быть аналогичен тому, что было, когда Грэм Поттер перешел в «Челси».

NRJ: Будет ли он уволен, если выиграет трофей?

football h!ghlights: Назначение Томаса Франка может подорвать моральный дух «Тоттенхэма», создать финансовую напряженность и противоречить идентичности клуба, что может привести к нестабильности.

Mr Dynamic: Хотелось бы, чтобы он точно знал, на что он шел, когда только что подписал контракт. Это могут быть самые длинные 3 года в его жизни, если Леви и его команда все еще будут во главе этого клуба.

luke: просто финишируй седьмым и ничего не выигрывай, Томас, и все будет хорошо.

Crypto Frank: Надеюсь, вы останетесь с ним. Если Моуринью и Конте не смогли добиться успеха в «Тоттенхэме», я сомневаюсь, что кто-то другой сможет.

Vᴅʏᴋ: На самом деле это хороший выбор, честно говоря.

jnrflacko: Его уволят к Рождеству.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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