«Его уволят к Рождеству». Реакция фанов на приход Томаса Франка в Тоттенхэм
Томас Франк стал тренером «Тоттенхэма»
«Тоттенхэм» официально огласил имя нового главного тренера. Работать с командой будет датский специалист Томас Франк. Стороны заключили контракт на три года.
Предыдущим местом работы Франка был «Брентфорд». Тренер руководил командой в течение 9 лет. Франк вывел «Брентфорд» в АПЛ. А в сезоне 2024/25 занял с командой десятое место.
«Тоттенхэм» неудачно провел сезон в АПЛ, финишировав на 17 месте. Но при этом команда выиграла Лигу Европы и получила путевку в Лигу чемпионов. Несмотря на первый за 18 лет трофей, Ангелоса Постекоглу отправили в отставку.
Болельщики «Тоттенхэма» настороженно восприняли приход Франка. Многие считают, что тренер не справится. Но есть и оптимисты.
DICMAC: Почему назначают рядового тренера?
Rair_Planet: Требуется невероятная уверенность и смелость, чтобы управлять клубом, в котором почти все ваши недавние предшественники потерпели неудачу в той или иной степени. Он может быть правильным тренером, потому что он доказал свою способность делать многое с очень малым в «Брентфорде». Он также смог сбалансировать атаку и защиту таким образом, чтобы поддерживать высокий уровень качества игроков, которые постоянно добиваются положительных результатов. «Тоттенхэм» представляет собой другой уровень испытаний. Игра началась!
Anil Kandola: Желаю ему всего наилучшего, но на него оказывается огромное давление. Это огромный шаг вперед. Боюсь, что ситуация/результат может быть аналогичен тому, что было, когда Грэм Поттер перешел в «Челси».
NRJ: Будет ли он уволен, если выиграет трофей?
football h!ghlights: Назначение Томаса Франка может подорвать моральный дух «Тоттенхэма», создать финансовую напряженность и противоречить идентичности клуба, что может привести к нестабильности.
Mr Dynamic: Хотелось бы, чтобы он точно знал, на что он шел, когда только что подписал контракт. Это могут быть самые длинные 3 года в его жизни, если Леви и его команда все еще будут во главе этого клуба.
luke: просто финишируй седьмым и ничего не выигрывай, Томас, и все будет хорошо.
Crypto Frank: Надеюсь, вы останетесь с ним. Если Моуринью и Конте не смогли добиться успеха в «Тоттенхэме», я сомневаюсь, что кто-то другой сможет.
Vᴅʏᴋ: На самом деле это хороший выбор, честно говоря.
jnrflacko: Его уволят к Рождеству.
We are delighted to announce the appointment of Thomas Frank as our new Head Coach on a contract that runs until 2028.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2025
Welcome, Thomas! 🤍
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