ОФИЦИАЛЬНО. Томас Франк – главный тренер Тоттенхэма

Датский тренер Томас Франк возглавил «Тоттенхэм». Об этом сообщают социальные сети лондонского клуба.

Соглашение между сторонами рассчитано на 3 года. До «шпор» Томас тренировал «Брентфорд» на протяжении 9 лет. Он вывел команду в Английскую Премьер-лигу, а в этом сезоне «пчелы» под его управлением заняли 9-е место.

До Франка «Тоттенхэм» возглавлял австралиец Ангелос Постекоглу. Он привел клуб к первому трофею за 18 лет – Лигу Европы, после чего все равно был уволен. «Шпоры» заняли 17-е место в АПЛ по итогам прошедшего сезона.

Ранее сообщалось о том, что Ванат стал целью топ-клуба АПЛ, который будет играть в Лиге чемпионов.

We are delighted to announce the appointment of Thomas Frank as our new Head Coach on a contract that runs until 2028.



Welcome, Thomas! 🤍