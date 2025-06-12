ОФИЦИАЛЬНО. Томас Франк – главный тренер Тоттенхэма
Датский тренер возглавил лондонский гранд
Датский тренер Томас Франк возглавил «Тоттенхэм». Об этом сообщают социальные сети лондонского клуба.
Соглашение между сторонами рассчитано на 3 года. До «шпор» Томас тренировал «Брентфорд» на протяжении 9 лет. Он вывел команду в Английскую Премьер-лигу, а в этом сезоне «пчелы» под его управлением заняли 9-е место.
До Франка «Тоттенхэм» возглавлял австралиец Ангелос Постекоглу. Он привел клуб к первому трофею за 18 лет – Лигу Европы, после чего все равно был уволен. «Шпоры» заняли 17-е место в АПЛ по итогам прошедшего сезона.
Ранее сообщалось о том, что Ванат стал целью топ-клуба АПЛ, который будет играть в Лиге чемпионов.
We are delighted to announce the appointment of Thomas Frank as our new Head Coach on a contract that runs until 2028.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2025
Welcome, Thomas! 🤍
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