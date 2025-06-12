Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Томас Франк – главный тренер Тоттенхэма
Англия
12 июня 2025, 22:29 | Обновлено 12 июня 2025, 22:33
1161
2

ОФИЦИАЛЬНО. Томас Франк – главный тренер Тоттенхэма

Датский тренер возглавил лондонский гранд

12 июня 2025, 22:29 | Обновлено 12 июня 2025, 22:33
1161
2
ОФИЦИАЛЬНО. Томас Франк – главный тренер Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк

Датский тренер Томас Франк возглавил «Тоттенхэм». Об этом сообщают социальные сети лондонского клуба.

Соглашение между сторонами рассчитано на 3 года. До «шпор» Томас тренировал «Брентфорд» на протяжении 9 лет. Он вывел команду в Английскую Премьер-лигу, а в этом сезоне «пчелы» под его управлением заняли 9-е место.

До Франка «Тоттенхэм» возглавлял австралиец Ангелос Постекоглу. Он привел клуб к первому трофею за 18 лет – Лигу Европы, после чего все равно был уволен. «Шпоры» заняли 17-е место в АПЛ по итогам прошедшего сезона.

Ранее сообщалось о том, что Ванат стал целью топ-клуба АПЛ, который будет играть в Лиге чемпионов.

По теме:
У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного
Экс-коуч Шахтера претендует на должность в клубе Польши. Кто еще в списке?
ОФИЦИАЛЬНО. Старый Луцк определился с главным тренером
Тоттенхэм Брентфорд Томас Франк назначение тренера Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ангелос Постекоглу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Бокс | 12 июня 2025, 05:55 1
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»

Кроуфорд считает лучшим себя

КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
Бокс | 12 июня 2025, 08:08 3
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»

Промоутер вспомнил спорный удар в первом бою

ОФИЦИАЛЬНО. Кевин де Брюйне стал игроком Наполи
Футбол | 12.06.2025, 17:54
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин де Брюйне стал игроком Наполи
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин де Брюйне стал игроком Наполи
Реал готовит предложение по нападающему. Запрос Хаби Алонсо
Футбол | 12.06.2025, 23:04
Реал готовит предложение по нападающему. Запрос Хаби Алонсо
Реал готовит предложение по нападающему. Запрос Хаби Алонсо
Интерес Лидса к Ванату весьма серьезен. От решения Динамо ничего не зависит
Футбол | 12.06.2025, 11:45
Интерес Лидса к Ванату весьма серьезен. От решения Динамо ничего не зависит
Интерес Лидса к Ванату весьма серьезен. От решения Динамо ничего не зависит
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Якщо у Тоттенхема не буде такої епідемії травм, то і результат буде кращим. Та і в ЛЧ мають виходити у плей-оф.
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Вот так вот. Переподписал Ярмолюка и свалил в Тоттенхэм.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
11.06.2025, 08:35 1
Футбол
Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
12.06.2025, 07:38 31
Футбол
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
11.06.2025, 02:37 1
Футбол
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
12.06.2025, 00:35
Футбол
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
11.06.2025, 22:00 36
Волейбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
11.06.2025, 07:48 7
Футбол
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
11.06.2025, 09:03 2
Футбол
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
11.06.2025, 06:52 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем