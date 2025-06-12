Ванат стал целью топ-клуба АПЛ, который будет играть в Лиге чемпионов

Лондонский «Тоттенхэм» интересуется украинским нападающим киевского «Динамо» Владиславом Ванатом, сообщает Twitter-аккаунт Chef. Sarrpreme2.0.

По информации источника, технический директор «шпор» Йохан Лаге определил 23-летнего футболиста как потенциальную цель на летнее трансферное окно.

В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 45 матчей на клубном уровне, отметившись 21 забитым мячом и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

Сезон АПЛ 2024/25 «Тоттенхэм» завершил на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 38 очков в 38 матчах чемпионата Англии. При этом клуб выиграл первый трофей за 17 лет - Лигу Европы, что дает ему право участия в Лиге чемпионов в следующей кампании.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Тоттенхэма» станет датский наставник «Брентфорда» Томас Франк.