Усиление для Де Дзерби. Воспитанник Ман Юнайтед перейдет в Марсель
Анхель Гомес станет игроком «Марселя»
Английский полузащитник «Лилля» Анхель Гомес станет игроком «Марселя», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 24-летний футболист в ближайшее время пройдет медицинский осмотр, после чего подпишет контракт на 3 года в качестве свободного агента.
Соглашение Гомеса и «Лилля» истекает 30 июня. Анхель является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В прошедшем сезоне на клубном уровне он сыграл в 20 матчах, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Тренером «Марселя» является Роберто Де Дзерби.
Ранее сообщалось о том, что бывший тренер «Шахтера» отказался работать в «Тоттенхэме».
🚨🔵⚪️ Angel Gomes to Olympique Marseille, here we go! Medical ongoing today after deal completed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2025
Gomes, in Marseille to sign a three year deal at OM after leaving Lille as free agent.
One more important addition ahead of UCL season for OM. pic.twitter.com/Zo1l14AEa9
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