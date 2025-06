Усиление для Де Дзерби. Воспитанник Ман Юнайтед перейдет в Марсель

Английский полузащитник «Лилля» Анхель Гомес станет игроком «Марселя», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний футболист в ближайшее время пройдет медицинский осмотр, после чего подпишет контракт на 3 года в качестве свободного агента.

Соглашение Гомеса и «Лилля» истекает 30 июня. Анхель является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В прошедшем сезоне на клубном уровне он сыграл в 20 матчах, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Тренером «Марселя» является Роберто Де Дзерби.

Ранее сообщалось о том, что бывший тренер «Шахтера» отказался работать в «Тоттенхэме».

