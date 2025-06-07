Бывший тренер Шахтера отказался работать в Тоттенхэме
Роберто Де Дзерби намерен продолжить свою работу в французском «Марселе»
Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который на данный момент возглавляет французский «Марсель», отказался покидать свою должность.
Руководство английского «Тоттенхэма» обратилось к 45-итальянскому специалисту с предложением возглавить «шпор», но тот отказался уезжать в Английскую Премьер-лигу. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Де Дзерби возглавил «Марсель» перед началом сезона 2024/25 и теперь не планирует покидать французский клуб. Контракт наставника действует до июня 2027 года.
После своего прибытия в Лигу 1, итальянец сумел со своими подопечными занять второе место, пропустив вперед только ПСЖ. «Тоттенхэм» продолжает поиски нового тренера и обратил своего внимание на Томаса Франка, который работает в «Брентфорде».
Де Дзерби ранее работал в Украине, где с 2021 по 2022 год возглавлял донецкий «Шахтер». «Горняки» под руководством специалиста стали обладателями Суперкубка Украины, но после начала полномасштабного российского вторжения итальянец договорился о прекращении сотрудничества и покинул Премьер-лигу.
🚨⚪️ Tottenham are prepared to advance in talks with leading candidate Thomas Frank in the next days.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2025
Spurs also approached Roberto De Zerbi in the recent days… but the Italian head coach rejected as he wants to stay at Olympique Marseille. pic.twitter.com/5BGtYGLjli
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