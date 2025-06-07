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  4. Бывший тренер Шахтера отказался работать в Тоттенхэме
Англия
07 июня 2025, 12:58 |
941
0

Бывший тренер Шахтера отказался работать в Тоттенхэме

Роберто Де Дзерби намерен продолжить свою работу в французском «Марселе»

07 июня 2025, 12:58 |
941
0
Бывший тренер Шахтера отказался работать в Тоттенхэме
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который на данный момент возглавляет французский «Марсель», отказался покидать свою должность.

Руководство английского «Тоттенхэма» обратилось к 45-итальянскому специалисту с предложением возглавить «шпор», но тот отказался уезжать в Английскую Премьер-лигу. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Де Дзерби возглавил «Марсель» перед началом сезона 2024/25 и теперь не планирует покидать французский клуб. Контракт наставника действует до июня 2027 года.

После своего прибытия в Лигу 1, итальянец сумел со своими подопечными занять второе место, пропустив вперед только ПСЖ. «Тоттенхэм» продолжает поиски нового тренера и обратил своего внимание на Томаса Франка, который работает в «Брентфорде».

Де Дзерби ранее работал в Украине, где с 2021 по 2022 год возглавлял донецкий «Шахтер». «Горняки» под руководством специалиста стали обладателями Суперкубка Украины, но после начала полномасштабного российского вторжения итальянец договорился о прекращении сотрудничества и покинул Премьер-лигу.

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Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
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